أمم إفريقيا - مدرب موزمبيق: نسعى للفوز على غانا ولن يكون الأمر سهلا

وصف شيكينيو كوندي المدير الفني لـ موزمبيق أن مواجهة غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستكون مثل نهائي.

وخسرت موزمبيق بنتيجة 3-0 من كاب فيردي وتقلصت الحظوظ في التأهل بالمجموعة التي تضم منتخب مصر أيضا.

وقال كوندي في المؤتمر الصحفي: "إنهم يستحقون الفوز تماما. سببوا لنا الكثير من المشاكل".

وأكمل "إنهم لاعبون سريعون وذوو مهارات فنية عالية ويبرزون أنفسهم للأمام بسرعة كبير، من جانبنا، كنا نفتقر إلى الطاقة".

وعن لقاء غانا أجاب قائلا: "سيكون هذا أول نهائي لنا. لقد أصبحنا في مواجهة الحائط، ولم يعد لدينا خيار".

وأتم "سيتعين علينا أن نسعى لتحقيق الفوز ولن يكون الأمر سهلا لأن الغانيين يريدون نفس الشيء".

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ورفع كاب فيردي رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة وضمنها بشكل رسمي، في حين يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، قبل المواجهة المقبلة بينهما.

فيما يأتي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف في صالح النجوم السوداء قبل اللقاء الأخير بينهما أيضا.