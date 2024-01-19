أمم إفريقيا - مدرب موزمبيق: نسعى للفوز على غانا ولن يكون الأمر سهلا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 20:38

كتب : FilGoal

شيكينيو كوندي - موزمبيق

وصف شيكينيو كوندي المدير الفني لـ موزمبيق أن مواجهة غانا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ستكون مثل نهائي.

وخسرت موزمبيق بنتيجة 3-0 من كاب فيردي وتقلصت الحظوظ في التأهل بالمجموعة التي تضم منتخب مصر أيضا.

وقال كوندي في المؤتمر الصحفي: "إنهم يستحقون الفوز تماما. سببوا لنا الكثير من المشاكل".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مدرب كاب فيردي: لم نرغب الدخول في حسابات التأهل كرنفال أمم إفريقيا - هداف كاب فيردي التاريخي: لدينا مباراة ضد مصر سنرتاح فيها ونستمتع أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة صواريخ ڤيردية

وأكمل "إنهم لاعبون سريعون وذوو مهارات فنية عالية ويبرزون أنفسهم للأمام بسرعة كبير، من جانبنا، كنا نفتقر إلى الطاقة".

وعن لقاء غانا أجاب قائلا: "سيكون هذا أول نهائي لنا. لقد أصبحنا في مواجهة الحائط، ولم يعد لدينا خيار".

وأتم "سيتعين علينا أن نسعى لتحقيق الفوز ولن يكون الأمر سهلا لأن الغانيين يريدون نفس الشيء".

ورفع كاب فيردي رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة وضمنها بشكل رسمي، في حين يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، قبل المواجهة المقبلة بينهما.

فيما يأتي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف في صالح النجوم السوداء قبل اللقاء الأخير بينهما أيضا.

ولم يتأهل منتخب موزمبيق من قبل للدور الثاني أو يحقق انتصارا في تاريخ مشاركاته بأمم إفريقيا.

وستقام مباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثانية يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

أمم إفريقيا موزمبيق كاب فيردي مجموعة مصر شيكينيو كوندي
نرشح لكم
فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن عقارب بلا سم أمم إفريقيا - سونج يعترف: السنغال كانت أفضل من الكاميرون.. ومواجهة جامبيا نهائي مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية في غياب صلاح قبل لقاء كاب فيردي أمم إفريقيا - أليو سيسيه: يتبقى 5 مباريات للوصول إلى الهدف المعلن
أخر الأخبار
فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك: شخص مصري أفسد مفاوضاتنا مع لشبونة.. وهذه حقيقة مساهمة فينجادا ساعة | الدوري المصري
الرياضية: مورينيو وافق على تدريب الشباب السعودي.. وجروهي يقترب ساعة | سعودي في الجول
بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة ساعة | الكرة الإفريقية
كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن ساعة | كوت ديفوار 2023
الأخدود السعودي يعلن مواجهة الأهلي وديا في أبو ظبي ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح