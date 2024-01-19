أمم إفريقيا - مدرب كاب فيردي: لم نرغب الدخول في حسابات التأهل

أبدى بوبيستا المدير الفني لـ كاب فيردي فخره بما قدمه فريقه خلال مباراة موزمبيق والتي انتهت بالفوز 3-0 والتأهل لدور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023.

وأصبح منتخب القروش الزرقاء أول المتأهلين لثمن نهائي البطولة المقامة في كوت ديفوار.

وقال بوبيستا خلال المؤتمر الصحفي: "فخور جدا بلاعبي فريقي. طبقوا التعليمات بشكل مثالي، وما يجعلني أكثر فخرا هو سلوكهم على أرض الملعب".

وأضاف "عندما يفقد أحدهم الكرة، يستعيدها آخر. أحببت رؤية هذا التضامن. أراد لاعبو فريقي المزيد حتى بعد الهدف الثالث، وما زالوا يريدون التسجيل"

وشدد "إنها الروح التنافسية التي أحبها".

وأتم "لم نرغب الدخول في حسابات التأهل. إنه انتصار يفيدنا كثيرا، خاصة بالنسبة لثقتنا".

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ورفع كاب فيردي رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة وضمنها بشكل رسمي، في حين يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، قبل المواجهة المقبلة بينهما.