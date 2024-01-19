كرة يد - منتخب مصر لربع نهائي أمم إفريقيا بالتفوق على الكونغو

تأهل منتخب مصر لكرة اليد لربع نهائي أمم إفريقيا 2024 بالفوز على الكونغو برازفيل بنتيجة 34-19 في الجولة الثانية.

وتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، قبل مواجهة الكاميرون في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية بعد غد الأحد.

وكان منتخب الكاميرون خسر من غينيا بنتيجة 23-19، وأصبح في رصيد كلاهما نقطتين، فيما يتذيل الكونغو الترتيب بدون رصيد.

وبسط منتخب مصر سيطرته مبكرا في اللقاء وظل متقدما طيلة أحداثها.

وأنهى حامل اللقب والمستضيف الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-11.

وفي الشوط الثاني عزز الفراعنة تقدمهم بنتيجة 18-8 وفاز بنتيجة 34-19.

وحصد مهاب سعيد جائزة رجل المباراة.

وسيلتقي منتخب مصر في حال تصدر ترتيب المجموعة في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة، وفي حال حل ثانيا سيلتقي متصدر المجموعة الرابعة.

وتضم المجموعة الرابعة كل من أنجولا وتونس ونيجيريا وكينيا.