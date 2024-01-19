كرنفال أمم إفريقيا - هداف كاب فيردي التاريخي: لدينا مباراة ضد مصر سنرتاح فيها ونستمتع

الجمعة، 19 يناير 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

ريان مينديز - كاب فيردي

حصد ريان مينديز لاعب منتخب كاب فيردي على جائزة رجل مباراة فريقه ضد موزمبيق في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لأمم إفريقيا 2023.

وأصبح منتخب كاب فيردي أول المتأهلين لدور الـ 16 في البطولة بعد حصد 6 نقاط من انتصارين على غانا وموزمبيق.

وسجل مينديز الهدف الثاني لفريقه مستغلا خطأ مدافع موزمبيق في بداية الشوط الثاني.

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وقال مينديز عن لقاء منتخب مصر في الجولة الأخيرة: "قدمنا مباراة كبيرة وأكدنا ترشحنا، والأمر مضمون الآن، ولدينا مباراة ضد مصر سنرتاح فيها ونستمتع فقط"

قائد القروش الزرقاء سجل هدفا من تسديدتين وأكمل مراوغتين بنسبة نجاح 100%.

وأكمل 32 تمريرة من أصل 39 بنسبة دقة 82%، وفاز بـ 5 صراعات ثنائية من أصل 11.

وتحصل على 3 أخطاء لصالحه، وفقد الاستحواذ على الكرة في 14 مرة.

ويعد ريان مينديز الأكثر خوضا للمباريات في منتخب بلاده برصيد 70 مباراة والهداف التاريخي برصيد 16 هدفا. (تعرف أكثر عليه من هنـــــــــــــــــا)

مصر أمم إفريقيا موزمبيق كاب فيردي ريان مينديز
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