انتهت أمم إفريقيا - السنغال (3) (1) الكاميرون.. صعود أسود التيرانجا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السنغال والكاميرون في قمة المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب السنغال قد فاز على جامبيا بثلاثية، فيما تعادل منتخب الكاميرون بهدف لكل فريق مع غينيا.

ويحتل السنغال المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بنقطة وحيدة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+4: جووووول ماااني يسجل الثالث وينهي اللقاء

ق 90+3: أووووه التعادل يمر بجوار القائم

ق 85: هدف التعادل يضيع على الأسود

ق 83: جوووول أولييفيه نتشام يسجل هدف تقليص الفارق برأسية قوية.

ق 71: جوووووول الثاااني حبيب ديالو يسجل من عرضية نفذها سار

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 15: جووووول أووووول.. إسماعيلا سار يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية اللقاء