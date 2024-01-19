تشكيل أمم إفريقيا - تغيير وحيد في السنغال.. وعودة أونانا لحراسة مرمى الكاميرون

أجرى أليو سيسيه تغييرا وحيدا في تشكيل السنغال، ويبدأ أندري أونانا في حراسة مرمى الكاميرون خلال اللقاء المرتقب بينهما في المجموعة الثالثة من أمم إفريقيا 2023.

وكان منتخب السنغال قد فاز على جامبيا بثلاثية، فيما تعادل منتخب الكاميرون بهدف لكل فريق مع غينيا.

ويبدأ بابي ماتار سار لاعب وسط توتنام في خط وسط حامل اللقب بدلا من موسى نياكاتي.

في المقابل أجرى ألكسندر سونج 5 تغييرات في تشكيل فريقه من بينها الحارس بعد عودة أونانا وثنائي الدفاع.

وجاء تشكيل السنغال

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: إسماعيل جاكبوس – عبده ديالو – كاليدو كوليبالي – خيربين دياتا

الوسط: لامين كامارا – بابي ماتار سار – بابي جاي

الهجوم: إسماعيلا سار – حبيب ديالو – ساديو ماني

فيما جاء تشكيل الكاميرون

حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نوهو تولو – كريستوفر ووه – جان شارل كاستيليتو – إنزو مبيايي

الوسط: فرانك أنجيسا – أوليفير كيمين – يفان نييو

الهجوم: كيفين نكودو – فرانك ماجري – مومي نجامالو

ويحتل السنغال المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخب الكاميرون في المركز الثاني بنقطة وحيدة.