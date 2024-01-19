هاني رمزي: ننتظر وصول 5 لاعبين غانيين.. ونجم السنغال كان مرشحا للأهلي

الجمعة، 19 يناير 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

هاني رمزي - مصر - جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف والبحث عن المواهب بالأهلي تفاصيل زيارته لغانا خلال الفترة الماضية.

وقال هاني رمزي عبر "أون تايم سبورتس": "ننتظر وصول 5 لاعبين شباب من غانا. شاهدنا 35 مباراة وتابعنا 900 لاعب وفي النهاية تم الاستقرار على 5 لاعبين في مراكز رأس الحربة والظهير الأيسر والجناح وقلب الدفاع ووسط الملعب".

وأوضح "لامين كمارا نجم منتخب السنغال كان أحد المرشحين للانضمام للنادي الأهلي ولكن ميتز الفرنسي نجح في ضم اللاعب قبل أن نبدأ المفاوضات".

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وتألق لامين كامارا لاعب منتخب السنغال الشاب مع الأسود بأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عقب تسجيل هدفين في المباراة الافتتاحية لحامل اللقب.

وتغلب منتخب السنغال على جامبيا بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الافتتاحية، سجل كامارا هدفين منهم.

وتوج كامارا بكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما الأخيرة والتي أقيمت في مصر قبل أن يبدأ مسيرته مع منتخب الكبار.

وحصل كامارا على جائزة أفضل لاعب شاب في قارة إفريقيا ضمن حفل جوائز كاف.

وتم حرمانه من المشاركة في كأس العالم للشباب بسبب قرار من ميتز الفرنسي الذي انتقل إليه الصيف الماضي قادما من أكاديمية جينراسيون فووت السنغالية.

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