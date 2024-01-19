صواريخ ڤيردية

صعق منتخب كاب فيردي ضيفه موزمبيق بثلاثية بعيدة المدى وأصبح أول المتأهلين لـ دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023 على رأس المجموعة الثانية قبل مواجهات الجولة الثالثة.

سجل للقروش الزرقاء: بيبي وريان مينديز وكيفين بينا.

ورفع كاب فيردي رصيده لـ 6 نقاط في الصدارة وضمنها بشكل رسمي، في حين يأتي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد نقطتين من تعادلين، قبل المواجهة المقبلة بينهما.

فيما يأتي منتخب غانا ثالثا برصيد نقطة واحدة ويتذيل منتخب موزمبيق الترتيب بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف في صالح النجوم السوداء قبل اللقاء الأخير بينهما أيضا.

ومن 4 مشاركات تأهل منتخب كاب فيردي للدور الثاني في 3 مرات، توقف طريقه في 2013 عند ربع النهائي وفي 2021 عند ثمن النهائي.

ويعد ذلك الفوز الأكبر لكاب فيردي في أمم إفريقيا عبر تاريخ مشاركتها.

وستقام مباراتي الجولة الثالثة من المجموعة الثانية يوم الإثنين المقبل في العاشرة مساءً.

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التشكيل

قاد الثلاثي: جوفاني كابرال- بيبي- ريان مينديز هجوم كاب فيردي.

في المقابل بدأ راتيفو في هجوم موزمبيق ومن خلفه خماسي في الوسط.

وصف المباراة

حاول لاعبو كاب فيردي التسجيل مبكرا في شباك موزمبيق باستحواذ ومحاولات عن طريق التسديد من خارج منطقة الجزاء أو العرضيات.

لم يجانب القروش التوفيق في الدقائق الأولى، وهو ما استمر حتى الدقيقة 24، عندما ارتطمت صاروخية بيبي من ركلة حرة مباشرة من على بُعد 35 مترا بالعارضة العلوية.

وبعد 8 دقائق كرر بيبي المحاولة مجددا بتسديدة صاروخية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

هدف بيبي بات أبعد هدف من ركلة حرة مباشرة (39.5 متر) في كأس الأمم الإفريقية منذ بدأ جمع الاحصائيات من نسخة 2010.

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شوط أول انتهى بتصويبة صاروخية وهدف رائع.

واستغل ريان مينيديز في الدقيقة 50 خطأ دفاعي من إديملسون دوف خلال استلام الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية سكنت الشباك مضيفا الهدف الثاني للقروش.

وحاول لاعبو موزمبيق الرد بنفس الطريقة، فأطلق جيني كاتامو تصويبة من ركلة حرة مباشرة ارتطمت بالعارضة العلوية في الدقيقة 58.

صواريخ كاب فيردي لم تتوقف، فسدد كيفين بينا كرة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس في الدقيقة 70 مضيفا الهدف الثالث.

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الدقائق الأخيرة لم تشهد أي جديد ليحقق منتخب كاب فيردي فوزا تاريخيا وتأهلا في الصدارة.