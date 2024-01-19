انتهت إفريقيا لكرة اليد - مصر (34) (19) الكونغو.. إلى ربع النهائي
الجمعة، 19 يناير 2024 - 18:03
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر لكرة اليد ضد الكونغو في أمم إفريقيا لكرة اليد 2024.
وكان منتخب مصر بدأ مشواره بالفوز على غينيا، فيما خسرت الكونغو من الكاميرون.
وتقام المباراة في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة.
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انتهت 34-19 وتأهل المنتخب الوطني لربع النهائي
ق 20: 29-16 لمنتخب مصر
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بنتيجة 16-11
ق 21: منتخب مصر يتقدم بنتيجة 11-8
ق 10: 7-5 لصالح منتخب مصر
بداية اللقاء
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