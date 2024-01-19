مؤتمر أرتيتا عن – التعاقد مع مهاجم.. وفترة الراحة والانطلاقة السيئة

أوضح ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال إمكانية التعاقد مع مهاجم آخر خاصة بعد مطالب العديد من الجماهير ضم مهاجم هداف بدلا من جابرييل جيسوس وإيدي نكيتياه.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه كريستال بالاس في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لا، لن نتعاقد مع مهاجم لإنني أحب لاعبيني".

وأضاف "نشعر بإعادة شحن طاقتنا بالكامل خلال فترة الراحة، لقد منحتنا الفرصة للنظر إلى الأمور بمنظور مختلف، نحن نأخذ الإيجابيات من الأشهر الستة الأولى على الرغم من النتائج الأخيرة".

وتابع "في كثير من الأحيان، لا يقتصر الأمر على ما عليك فعله فقط، لقد مررنا بوقت عصيب لكننا نعرف ما حققناه، هذا يمنحني كل الأسباب لأكون إيجابيا في النصف الثاني من الموسم".

وواصل "هناك احتمالية في عودة يورين تيمبر خلال الموسم الحالي لكنه في الوقت الحالي لا يزال بعيدا جدا عن المنافسة".

وأنهى حديثه قائلا: "سعيد حقا بإميل سميث رو، إنه في المسار الصحيح، لقد عاد بشكل جيد حقا وأنت تعلم أنني لن أتحدث عن مستقبل أي لاعب بصفة فردية".

ويحتل أرسنال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 21 نقطة.