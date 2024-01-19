حوار – زيزو يكشف عن أكثر لاعب تمنى مزاملته.. وشيء كاد يغير مسيرته ومطالبته بالانتقال للأهلي

من هو أكثر لاعب تمنى أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك ومنتخب مصر مزاملته؟ وهل هو محظوظ أمام الأهلي؟ وما هي رسالته لجماهير الزمالك؟

كل ذلك أجاب عنه زيزو في حواره عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وتحدث زيزو قائلا: "أحب اللعب في الدوري الإنجليزي ولا يوجد أي شيء بعيد طالما نسعى ونجتهد".

وعن أفضل مدرب تدرب تحت قيادته في منتخب مصر بعيدا عن روي فيتوريا المدير الفني الحالي للفراعنة أجاب "كارلوس كيروش هو من أفضل المدربين الذين تواجدوا في مصر في السنوات الأخيرة".

أما عن أكثر مدرب أثر على مسيرته قال: "جوزفالدو فيريرا هو أكثر من أثر على مسيرتي لأنه يهتم بالتفاصيل الصغيرة ومن خلال ذلك تستطيع تغيير طريقة لعبك وأسلوبك والكثير من اللاعبين تطوروا تحت قيادته".

وكشف زيزو عن تدربه وهو صغيرا بلا حذاء وقال: "كنت أتدرب بدون حذاء لسبع سنوات وهذا كان نظام الأكاديمية التي كنت أتدرب فيها وهي اسمها "جي إم جي" في نادي وادي دجلة تلك الأكاديمية ساهمت في خروج لاعبين مثل كولو ويايا توريه لاعبي كوت ديفوار".

وبسؤاله عن سر ابتسامته حينما طالبه بعض الجمهور بالانتقال للأهلي أجاب "أبادل الجمهور نفس الحب معظم أصدقائي والمقربين مني أهلاوية ولا توجد مشكلة، وهناك الكثير من اللاعبين أنا على علاقة قوية بهم مثل محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية".

وعن جيل تمنى اللعب في صفوفه في منتخب مصر اختار "كنت أتمنى اللعب مع جيل مصر 2006، واللعب بجوار محمد أبو تريكة وحازم إمام وحسام غالي، ولعبت بجوار غالي في ليرس البلجيكي في سنة 2014".

وبسؤاله هل يختار اللعب بين حازم وأبو تريكة رد "ألعب بجوار حازم إمام".

وعن جمهور الزمالك قال زيزو: "جمهور الزمالك هو السند والدعم في كل الظروف الصعبة وهو من جعلني أتعلق بالزمالك وأحبه بشكل خاص".

وبسؤاله عن هل كونه محظوظ ضد الأهلي أو أفضل مبارياته ضده أجاب "أحيانا لكن ليس في كل الفترات فهناك فرص كانت يمكن أن تغير من شكل مسيرتي ولكن الحظ وقف أمامها".

وأردف "لخمس سنوات في الزمالك مررنا بمشاكل لا أعتقد أن هناك نادي في مصر مر بظروف مشابهة".

وعن هل يستطيع منتخب مصر الذهاب بعيدا في كأس العالم حال التأهل له أجاب "نستطيع تحقيق شيئا كبيرا في كأس العالم إن تأهلنا فلدينا جيل جيد ولدينا أحد أفضل لاعبي العالم هو محمد صلاح".

وبسؤاله عن أكثر مباراة حزن بعدها أجاب "أكثر مباراة حزنت بعدها كانت نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والأهلي، ومباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022، كانت أول مرة أفكر كثيرا في زاوية تسديد الكرة، ربما حدث ذلك بسبب بعض الكواليس لأنني كنت خامس المسددين وفجأة أصبحت الثاني، لكن هذه لحظة لا أتمنى أن تعود مجددا".

وعلى النقيض سُئل زيزو عن أكثر لحظة شعر بسعادة فيها قال: "لا توجد لحظة معينة بل كل بطولة توجت بها مع الزمالك".

وعن هل يشعر بالتشبع في مسيرته رد زيزو بحسم "لا بل على العكس كلما لعبت جيدا أهدف للتحسن والتطور".

أما عن أفضل مركز يحب اللعب فيه قال: "وأحب اللعب كرقم 8 في وسط الملعب أو جناح أيمن".

وبسؤاله هل يستطيع منتخب مصر الذهاب بعيدا في كأس أمم إفريقيا 2023 أجاب "لدينا فريق جيد ونستطيع الذهاب لأبعد نقطة، هل نستطيع الفوز باللقب؟ أتمنى ذلك لكن البطولة ليست سهلة وتحتاج مجهود مضاعف منا".

وعن هل حلمه التتويج بكأس أمم إفريقيا أو التأهل لكأس العالم رد زيزو "لنفز أولا بأمم إفريقيا وبعدها نركز على التأهل لكأس العالم".