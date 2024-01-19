كأس آسيا – الأسد يقتل الساموراي.. العراق يهزم اليابان ويطير إلى دور الـ16

حقق العراق انتصارا تاريخيا على منافسه اليابان بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا.

وتمكن العراق من الفوز لأول مرة على اليابان في مباراة رسمية وذلك بعد 8 مباريات رسمية إذ انتصر الساموراي في 6 وحسم التعادل مرتين.

وسجل ثنائية العراق أيمن حسين لاعب فريق القوة الجوية العراقي، بينما أحرز واتارو إندو هدف اليابان.

وضمنت بلاد الرافدين التأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على اليابان ومن قبلها إندونيسيا في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويعتبر حسين أول لاعب للعراق يسجل هدفين في مباراة واحدة في كأس آسيا منذ يونس محمود أسطورة العراق في كأس آسيا 2007 ضد فيتنام.

ويتصدر حسين الآن قائمة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف بالتساوي مع أكرم عفيف لاعب منتخب قطر.

وافتتح اللاعب البالغ من العمر 27 عاما التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 بعد خطأ زيون سوزوكي حارس مرمى اليابان في إخراج الكرة بيده لتصل إلى حسين ويسجل برأسية.

وتأكد حكم المباراة من صحة الهدف من تقنية الفيديو قبل أن يحتسبه بالفعل.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول ضاعف حسين النتيجة من رأسية بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد الحجاج.

وفي الدقيقة 93 تمكن إندو من تقليص الفارق من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

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بهذا الفوز وصل العراق للنقطة الـ6 في صدارة المجموعة، ويأتي منتخب اليابان في الوصافة بـ3 نقاط، ويحتل منتخب فيتنام وإندونيسيا المركز الثالث والرابع بالترتيب بدون نقاط.

وتأهل حتى الآن كل من أستراليا والعراق إلى دور الـ16.