التشكيل – ثلاثي هجومي لـ كاب فيردي.. ومهاجم وحيد مع موزمبيق

الجمعة، 19 يناير 2024 - 15:30

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي موزمبيق بالهدف ضد مصر

أعلن ليتاو بريتو مدرب كاب فيردي وكوندي المدير الفني لموزمبيق تشكيلي منتخبي بلادهما لمباراتهما اليوم.

ويلتقي المنتخبان في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم مصر وغانا.

ويتصدر منتخب كاب فيردي الترتيب بثلاث نقاط يليه مصر بنقطتين ثم موزمبيق نقطة وأخيرا غانا بنقطة.

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وجاء تشكيل كاب فيردي كالتالي:

في حراسة المرمى: فوزينيا

في الدفاع: جواو باولو- روبرتو لوبيز- لوجان كوستا- ستيفين موريرا

في الوسط: جاميرو مونتيرو- كيفن بينا- ديروي دوارتي

في الهجوم: جوفاني كابرال- بيبي- ريان مينديز

فيما جاء تشكيل موزمبيق كالتالي:

في حراسة المرمى: إرناني

في الدفاع: رينيلدو ماندافا- إدميلسون دوف- إيدسون ميكسير

في الوسط: برونو لانجا- ريكاردو جويما- ألفونس أمادي- دومينجوز- ويتي- جيني كاتامو

موزمبيق كاب فيردي
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