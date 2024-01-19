أمم إفريقيا – مؤتمر جلال القادري: من حق التونسيين الغضب منا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 14:37

كتب : FilGoal

جلال القادري مدرب منتخب تونس

يؤمن جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس أن من حق جمهور بلاده التعبير عن غضبهم جراء الهزيمة ضد ناميبيا.

ويستعد منتخب تونس لملاقاة مالي غدا السبت في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وتحدث القادري في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "فريقنا متماسك ولدينا رغبة كبيرة في الفوز وإسعاد التونسيين".

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أما عن الانتقادات بعد الهزيمة ضد ناميبيا قال: "لم نكن راضين عن أدائنا في المباراة ومن حق الشارع التونسي التعبير عن غضبه".

في الوقت ذاته نفى مدرب تونس ما يثار حول وجود خلافات بينه وبين مساعده سليم بن عاشور مؤكدا أن ما يتردد عار تماما من الصحة.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن ناميبيا.

فيما تأتي تونس ثالثا ويليها جنوب إفريقيا.

تونس كأس أمم إفريقيا مالي جلال القادري
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