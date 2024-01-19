رومانو: برشلونة ينافس فرانكفورت لضم موهبة السويد.. وهذه أولوية اللاعب

الجمعة، 19 يناير 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

لوكاس برجفال

ينافس نادي برشلونة نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني لضم موهبة السويد لوكاس برجفال لاعب فريق ديوجاردن السويدي.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن النادي الكتالوني يستعد لتقدين عرضه الرسمي الأول للتعاقد مع برجفال بعد محادثات خلال الأشهر الماضية.

وأوضح رومانو أن خطة برشلونة هي التعاقد مع برجفال بصفة نهائية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع استمراره مع فريق حتى نهاية الموسم ويأتي إلى برشلونة في الصيف القادم.

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وكشف الصحفي الإيطالي أن أولوية اللاعب هي الانتقال إلى برشلونة عن فرانكفورت الذي يلعب فيه الدولي المصري عمر مرموش.

وبالرغم من تأكيد ديكو المدير الرياضي لبرشلونة وتشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق بعدم عقد أي صفقات في الانتقالات الشتوية الحالية، لكن في هذه الحالة من الممكن أن يتفق النادي الكتالوني مع ديوجاردن على دفع قيمة الانتقال في الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات الجناح البالغ من العمر 17 عاما من قبل: "أعلم أن هناك العديد من التكهنات، لكن أركز على المنتخب الوطني وسعيد كوني هنا".

وأضاف "الآن أنا لاعب ديوجاردن، وفخور بأن النادي يطلب الكثير من المال للاستغناء عني".

وأنهى حديثه قائلا: "ديوجاردن ووكلاء أعمالي سيهتمون بذلك الأمر، لا أعرف أين سألعب الموسم المقبل".

وأفادت الصحيفة أن النادي السويدي يطلب 9 ملايين يورو للسماح لبرشلونة للتعاقد مع برجفال، لكن بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلوجرانا فالتعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية مستحيل.

ويلعب برجفال في مركز وسط الملعب ويبلغ من العمر 17 عاما ويُسمح له بالانتقال إلى أي فريق أوروبي لأنه سويدي عكس على سبيل المثال فيتور روكي البرازيلي الذي سينتقل إلى برشلونة في الشتاء المقبل بعد إتمامه عامه الـ18 وهذا شرط الانتقال إلى أي بلد أوروبي.

ويشارك برجفال بصفة مستمرة مع ديورجاردن إذ شارك في 26 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر، بعدد دقائق 1003 دقيقية، ومن هنا يأتي الرقم الخادع.

لم يشترك برجفال في المباريات بشكل كامل إذ 1003 دقيقة إذا تم قسمتها على 90 -مدة دقائق المباراة الواحدة-، سيكون لعب السويدي 11 مباراة، إذ يحتسب أي دقيقة يشترك فيها لاعب ما بمباراة في الإحصائيات.

وتبلغ قيمته السوقية 5 مليون يورو حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

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