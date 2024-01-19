تعليق من محمد قدوس على صلاح

علق محمد قدوس لاعب منتخب غانا على إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال المباراة التي جمعت الفريقين.

محمد قدوس النادي : وست هام يونايتد غانا

وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث قدوس في مؤتمر صحفي أعقب المباراة قائلا: "هو لاعب رائع لكن تركيزي كان على فريقي".

وأكمل "ورغم خروجه واصلنا اللعب بطريقتنا ذاتها، متأسف لإصابته وأتمنى له الشفاء العاجل، لكننا لعبنا بتواجده أو بعد خروجه بالعقلية ذاتها".

وسقط محمد صلاح على الأرض مصابا وطلب التبديل ليخرج مضطرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع وشارك مصطفى فتحي بدلا منه.

وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قال لـFilGoal.com: "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".

وأتم "ويخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".

يذكر أن قدوس كان صاحب هدفي غانا في شباك مصر وحصل على جائزة رجل المباراة.

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