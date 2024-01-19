التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. وإندو في وسط اليابان

الجمعة، 19 يناير 2024 - 12:57

كتب : FilGoal

منتخب العراق

أعلن خيسوس كاساس جارسيا المدير الفني لمنتخب العراق تشكيل فريقه ضد منافسه اليابان في المباراة التي تجمعهما بعد قليل في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن

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خط الدفاع: سعد ناطق – حسين علي – ريبين سولاقا – فرانس بطرس

خط الوسط: إبراهيم بايش – أمير العماري

أمامهما: أحمد الحجاج – يوسف أمين– علي جاسم

خط الجوم: أيمن حسين

ويبدأ هاجيمي مورياسو المدير الفني لمنتخب اليابان بثلاثي تحت المهاجم وهم بتاكومي مينامينو وتاكفوسا كوبو وجونيا إيتو وكذلك واتارو إندو زميل الدولي المصري محمد صلاح في وسط الملعب.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زيون سوزوكي

خط الدفاع: يوكيناري سوجاوارا – كو إيتاكورا – شوجو تانيجوتشي– هيروكي إيتو

خط الوسط: هيديماسا موريتا – واتارو إندو

أمامهما: جونيا إيتو – تاكفوسا كوبو – تاكومي مينامينو

خط الهجوم: تاكوما أسانو

ويحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط بالتساوي مع العراق لكن فارق الأهداف لصالح الأول.

ويأتي منتخب فيتنام في المركز الثالث بدون نقاط وكذلك إندونيسيا المتذيل.

قطر اليابان العراق كأس آسيا 2023 إندو
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