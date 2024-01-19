انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان

الجمعة، 19 يناير 2024 - 13:23

كتب : FilGoal

منتخب العراق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد اليابان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط بالتساوي مع العراق لكن فارق الأهداف لصالح الأول.

ويأتي منتخب فيتنام في المركز الثالث بدون نقاط وكذلك إندونيسيا المتذيل.

أخبار متعلقة:
تعليق من كلوب عن إصابة صلاح ضد غانا: تحدثت معه مدرب برينتفورد يكشف موقف توني من المشاركة بعد انتهاء الإيقاف سيميوني يعلق على شجاره مع فينيسيوس جونيور محمد قدوس: ارتكبنا أخطاء طائشة ضد مصر.. لم نخرج من إفريقيا وهدفنا اللقب

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

-----------

ق 90+: جووول واتارو إندو من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

ق 56: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لليابان بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 55: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لليابان.

ق 53: يوسف أمين يهدر انفرادا تاما بسوزوكي.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: جووووول أيمن حسين يضيف الهدف الثاني للعراق من رأسية بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد الحجاج.

مباراة متوازنة بين الفريقين إذ يحاول كل منتخب السيطرة على الكرة وصناعة الهجمات.

ق 5: عاد الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف واحتسبه في النهاية.

ق 5: جوووول أيمن حسين للعراق بعد خطأ سوزوكي حارس مرمى اليابان في إخراج الكرة بيده لتصل إلى حسين ويسجل الهدف برأسية.

بداية المباراة

إندونيسيا اليابان العراق فيتنام كأس آسيا 2023
نرشح لكم
كأس آسيا – الأسد يقتل الساموراي.. العراق يهزم اليابان ويطير إلى دور الـ16 التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. وإندو في وسط اليابان مواعيد مباريات الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة.. مجموعة مصر وكأس آسيا بعد إهدار كل الفرص.. فلسطين تتعادل مع الإمارات والفوز الأول تاريخيا يتأجل انتهت كأس آسيا - فلسطين (1)-(1) الإمارات.. نهاية المباراة بالتعادل كأس آسيا - أوزباكستان تسقط الهند بثلاثية.. وموقف سوريا من التأهل تشكيل فلسطين – تامر صيام يقود هجوم الفدائي ضد الإمارات كأس آسيا - أستراليا تحجز مقعدا في ثمن النهائي.. وسوريا تنتظر جولة الحسم
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 9 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا - السنغال (0) (0) الكاميرون.. بداية اللقاء 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - عمرو السيسي يقترب من سيراميكا كليوباترا.. وقيمة الصفقة 23 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل أمم إفريقيا - تغيير وحيد في السنغال.. وعودة أونانا لحراسة مرمى الكاميرون 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
هاني رمزي: ننتظر وصول 5 لاعبين غانيين.. ونجم السنغال كان مرشحا للأهلي 54 دقيقة | الكرة المصرية
صواريخ ڤيردية ساعة | كوت ديفوار 2023
مباشر إفريقيا لكرة اليد - مصر (22) (12) الكونغو.. الفارق يتسع ساعة | كرة يد
رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الفرنسي.. سيصبح بين أفضل ثلاثة في العالم ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 4 الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر