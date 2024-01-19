انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد اليابان في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ويحتل منتخب اليابان صدارة المجموعة الرابعة بـ3 نقاط بالتساوي مع العراق لكن فارق الأهداف لصالح الأول.

ويأتي منتخب فيتنام في المركز الثالث بدون نقاط وكذلك إندونيسيا المتذيل.

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ق 90+: جووول واتارو إندو من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية.

ق 56: الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لليابان بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 55: الحكم يعود إلى تقنية الفيديو لشك في ركلة جزاء لليابان.

ق 53: يوسف أمين يهدر انفرادا تاما بسوزوكي.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45+4: جووووول أيمن حسين يضيف الهدف الثاني للعراق من رأسية بعد تحرك رائع داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من أحمد الحجاج.

مباراة متوازنة بين الفريقين إذ يحاول كل منتخب السيطرة على الكرة وصناعة الهجمات.

ق 5: عاد الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف واحتسبه في النهاية.

ق 5: جوووول أيمن حسين للعراق بعد خطأ سوزوكي حارس مرمى اليابان في إخراج الكرة بيده لتصل إلى حسين ويسجل الهدف برأسية.

بداية المباراة