تعليق من كلوب عن إصابة صلاح ضد غانا: تحدثت معه

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على الإصابة التي تعرض لها نجم فريقه وقائد منتخب مصر محمد صلاح في مباراة غانا.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسقط محمد صلاح على الأرض مصابا وطلب التبديل ليخرج مضطرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع وشارك مصطفى فتحي بدلا منه.

وتحدث كلوب في مؤتمر صحفي أقيم اليوم الجمعة قائلا: "لا نعرف أي شيء بعد، لقد تحدثت معه بالأمس وكان هناك تقييم لحالته، وسيخضع لفحص طبي لاحقا وسنعرف وقتها المزيد".

وواصل "لقد صُدم صلاح لحظة إصابته ولم يتمكن من معرفة ما تعرض له بشكل مفاجئ وبشكل شديد القوة، لقد شعر بالأمر مباشرة".

وأردف "ونعرف أنه من النادر أن يخرج صلاح من المباريات لذا فبالتأكيد هناك شيء ما حدث له".

وأتم كلوب حديثه "لكن حاليا ليس لدي المزيد من المعلومات، سيخضع لفحصي طبي بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي وبعدها سنرى".

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وكان محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر قال لـFilGoal.com: "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".

وأتم "ويخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".