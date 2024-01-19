مدرب برينتفورد يكشف موقف توني من المشاركة بعد انتهاء الإيقاف

كشف توماس فرانك المدير الفني لبرينتفورد موقف لاعبه إيفان توني من المشاركة في مباريات الفريق المقبلة بعد عودته من الإيقاف بسبب المراهنات.

ويستعد برينتفورد لمواجهة منافسه نوتينجهام فورست في المباراة التي ستجمعهما السبت المقبل في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال فرانك للصحفيين: "توني سيلعب أساسيا ضد فورست وسيكون قائدا للفريق أيضا".

واختتم "هو مثل طفل يبلغ من العمر 8 أعوام الذي يريد فقط لعب كرة القدم، سعادة نقية للعب كرة القدم بالنسبة له".

ويحتل برينتفورد المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي فورست في المرتبة الـ15 بـ20 نقطة.

وينتهي عقد المهاجم الإنجليزي في صيف 2025.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرر في شهر مايو الماضي إيقاف توني لثمانية أشهر بسبب اتهامه بخرق قواعد المراهنات.

وانتهى إيقاف اللاعب البالغ من العمر 27 عاما يوم 17 يناير الماضي.

وقرر الاتحاد الإنجليزي كذلك تغريم اللاعب صاحب الـ27 عاما 50 ألف جنيه إسترليني.

وحدد برينتفورد سعر مهاجمه حال بيعه في ظل وجود عدة أندية ترغب في ضمه.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن برينتفورد يرغب في الحصول على 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على بيع لاعبه.

وأوضح التقرير أن برينتفورد لا يرغب في بيع اللاعب في الانتقالات الشتوية الحالية عقب نهاية إيقافه مفضلا رحيله الصيف المقبل في ظل وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية أبرزهم تشيلسي وأرسنال.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزية ذكرت سابقا أن تشيلسي وأرسنال مهتمان بضم اللاعب الإنجليزي.

وسجل توني 21 هدفا وصنع خمسة في 35 مباراة شارك فيهم مع برينتفورد الموسم الماضي في كل البطولات.