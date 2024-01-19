سيميوني يعلق على شجاره مع فينيسيوس جونيور

علق دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد على شجاره مع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد خلال مواجهة الفريقين في دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ورد أتليتكو مدريد الثأر سريعا لريال مدريد بعدما خسر في نصف نهائي السوبر الإسباني لينتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين على الملكي.

وقال المدير الفني الأرجنتيني عقب المباراة: "لا يوجد شيء أقوله حول هذا الأمر، هذه الأشياء تحدث في الملعب".

وتشاجر سيميوني مع الجناح البرازيلي بعدما تمكن خوسيلو من تسجيل هدف التعادل للملكي في الدقيقة 82 لتصبح النتيجة 2-2.

وذهب اللاعب البالغ من العمر 23 عاما إلى جماهير فريقه التي كانت تتواجد في المدرجات العلوية من ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو ليعتقد سيميوني أنه يريد استفزاز جماهير فريقه التي تتواجد أسفل جماهير الملكي.

ودخل سيميوني إلى أرض الملعب وتشاجر مع فينيسيوس وحتى لاعبي الروخيبلانكوس وبخوا لاعب فلامنجو البرازيلي السابق.

وحاول الحكم الرابع وأعضاء الجهاز الفني من ريال مدريد وأتليتكو مدريد تهدئة الأمور بين الشجار اللفظي بين سيميوني وفينيسيوس.

وعند مغادرة الملعب أراد سيميوني أن يوبخ فيني على ما فعله لكن تم التدخل مرة أخرى، وتحدث سيميوني مع توني كروس ليشرح له أسباب غضبه من فيني وهدأ الدولي الألماني مدرب أتليتكو.

ولعب ريال مدريد ضد الروخيبلانكوس 3 مباريات حتى الآن خلال الموسم الجاري وفاز أتليتكو مرتين بينما انتصر الملكي مرة واحدة وتنتظرهما مباراة أخيرة في الموسم الحالي في الجولة الـ23 في الدوري الإسباني يوم 31 يناير المقبل.

ويحتل أتليتكو المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 19 مباراة ويبتعد بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي لعب نفس عدد اللقاءات.

ولدى أتليتكو فرصة للتساوي مع أتلتيك بلباو الذي يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة ولكن من 20 مباراة في حالة الانتصار في المباراة المقبلة ضد غرناطة يوم الإثنين المقبل.