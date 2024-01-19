محمد قدوس: ارتكبنا أخطاء طائشة ضد مصر.. لم نخرج من إفريقيا وهدفنا اللقب

الجمعة، 19 يناير 2024 - 11:24

كتب : FilGoal

محمد قدوس - مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2023

أبدى محمد قدوس لاعب منتخب غانا استيائه جراء تعادل النجوم السوداء مع مصر مساء أمس الخميس.

وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وشهدت المباراة تسجيل قدوس لهدفي غانا ليحصد جائزة رجل اللقاء.

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وكان لاعب وست هام غاب عن المباراة الأولى ضد كاب فيردي بداعي الإصابة.

وتحدث قدوس للصحفيين عقب المباراة قائلا: "أنا سعيد لعودتي، لقد عملت بجد كي أتواجد وأساعد فريقي وبلدي، من المهم لي التواجد هنا".

وعن شعوره بعد تسجيله لهدفي بلاده والتعادل قال:" هو شعور مختلط، كمهاجم فأنت تريد تسجيل الأهداف وأن تكون مؤثرة على النتيجة".

واستدرك "لكننا ارتكبنا أخطاء طائشة".

وأردف قدوس "الآن سنعود للعمل ونحاول الفوز بالمباراة المقبلة ولنرى ماذا سيحدث".

وأتم قدوس حديثه "نحن لم نخرج من البطولة بل هدفنا يبقى كما هو، سنحاول الفوز بالكأس والعودة به إلى بلادنا".

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.

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