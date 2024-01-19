أنشيلوتي: أهدرنا العديد من الفرص.. وأتليتكو كان أفضل بدنيا بسبب أسبوع الراحة

شدد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن فريقه أهدر العديد من الفرص عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل في مباراة دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا ضد غريمه أتليتكو مدريد.

ورد أتليتكو مدريد الثأر سريعا لريال مدريد بعدما خسر في نصف نهائي السوبر الإسباني لينتصر بأربعة أهداف مقابل هدفين على الملكي.

وقال أنشيلوتي عقب المباراة للصحفيين: "أهدرنا العديد من الفرص عندما كانت النتيجة تعادل".

وأضاف "أتليتكو مدريد كان لديهم أسبوعا للراحة والتحضير للمباراة وكان أفضل بدنيا، الآن سنعمل على حالتنا البدنية والفنية".

وتابع "لم نتمكن من فعل المزيد بعدما قلصنا النتيجة مرتين وتم إلغاء هدفا لنا".

وواصل "أخرجت ناتشو فيرنانديز وإدواردو كامافينجا بسبب شعورهما بالإرهاق، واستمرت سيطرتنا على المباراة في الشوطين الإضافيين".

وأنهى حديثه قائلا: "في بعض الأوقات لا يجب علينا أن نفرض اللعب عندما تكون المباراة تحت سيطرتنا، لدينا لاعبين شباب يتسمون بالجودة، ولكن لم نكن نحتاج لهذا الأمر".

ولعب ريال مدريد ضد الروخيبلانكوس 3 مباريات حتى الآن خلال الموسم الجاري وفاز أتليتكو مرتين بينما انتصر الملكي مرة واحدة وتنتظرهما مباراة أخيرة في الموسم الحالي في الجولة الـ23 في الدوري الإسباني يوم 31 يناير المقبل.

ويواجه ريال مدريد منافسه ألميريا في الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري الإسباني في المباراة المقبلة يوم 21 يناير المقبل الموافق الأحد القادم.

ولدى الملكي فرصة في زيادة الفارق مع جيرونا بعدما تعادل الأخير ضد ألميريا بدون أهداف.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة من 19 مباراة، بينما يأتي جيرونا في الصدارة بشكل مؤقت برصيد 49 نقطة من 20 مباراة.

ويتذيل ألميريا جدول الترتيب برصيد 6 نقاط إذ إنه الفريق الوحيد الذي لم يحقق الفوز حتى الآن في أي مباراة في الدوري الإسباني.