أمم إفريقيا – طاقم تحكيم مصري يدير مباراة موريتانيا وأنجولا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 11:16

كتب : أحمد الخولي

محمد معروف - الأهلي - مودرن فيوتشر

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة منتخبي موريتانيا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 إلى طاقم تحكيم مصري.

وسيتواجد محمد معروف كحكم ساحة في المباراة.

فيما يتواجد محمود البنا في تقنية الفيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

أخبار متعلقة:
6 أرقام تحدث لأول مرة بعد تعادل مع مصر مع غانا كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك

ويلتقي منتخب موريتانيا مع أنجولا غدا السبت في ملعب لا بايكس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان منتخب أنجولا تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع الجزائر في الجولة الأولى.

فيما خسر منتخب موريتانيا من منافسه بوركينا فاسو بهدف دون رد.

يذكر أن افتتاح البطولة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو شهد إدارة مصرية تحكيمية له بقيادة أمين عمر ومساعديه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

فيما تواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو وعاونه محمود البنا.

وأدار مباراة منتخب مالي وجنوب إفريقيا كل من الحكم محمد عادل وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وتواجد أمين عمر كحكم رابع.

ويتواجد سبعة حكام مصريين في أمم إفريقيا 2023 وهم كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.

أنجولا محمد معروف كأس أمم إفريقيا موريتانيا
نرشح لكم
تعليق من محمد قدوس على صلاح تعليق من كلوب عن إصابة صلاح ضد غانا: تحدثت معه محمد قدوس: ارتكبنا أخطاء طائشة ضد مصر.. لم نخرج من إفريقيا وهدفنا اللقب كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك مواعيد مباريات الجمعة 19 يناير 2024 والقنوات الناقلة.. مجموعة مصر وكأس آسيا 6 أرقام تحدث لأول مرة بعد تعادل مع مصر مع غانا أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد
أخر الأخبار
مباشر كأس آسيا - العراق (0)-(0) اليابان.. بداية المباراة 11 دقيقة | آسيا
تعليق من محمد قدوس على صلاح 12 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق.. وإندو في وسط اليابان 38 دقيقة | آسيا
تعليق من كلوب عن إصابة صلاح ضد غانا: تحدثت معه ساعة | كوت ديفوار 2023
مدرب برينتفورد يكشف موقف توني من المشاركة بعد انتهاء الإيقاف ساعة | الكرة الأوروبية
سيميوني يعلق على شجاره مع فينيسيوس جونيور ساعة | الكرة الأوروبية
محمد قدوس: ارتكبنا أخطاء طائشة ضد مصر.. لم نخرج من إفريقيا وهدفنا اللقب 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
أنشيلوتي: أهدرنا العديد من الفرص.. وأتليتكو كان أفضل بدنيا بسبب أسبوع الراحة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 3 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 4 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم