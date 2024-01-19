أمم إفريقيا – طاقم تحكيم مصري يدير مباراة موريتانيا وأنجولا

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد مباراة منتخبي موريتانيا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023 إلى طاقم تحكيم مصري.

وسيتواجد محمد معروف كحكم ساحة في المباراة.

فيما يتواجد محمود البنا في تقنية الفيديو ويعاونه محمود أبو الرجال.

ويلتقي منتخب موريتانيا مع أنجولا غدا السبت في ملعب لا بايكس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان منتخب أنجولا تعادل إيجابيا بهدف لمثله مع الجزائر في الجولة الأولى.

فيما خسر منتخب موريتانيا من منافسه بوركينا فاسو بهدف دون رد.

يذكر أن افتتاح البطولة بين كوت ديفوار وغينيا بيساو شهد إدارة مصرية تحكيمية له بقيادة أمين عمر ومساعديه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه.

فيما تواجد محمود عاشور على تقنية الفيديو وعاونه محمود البنا.

وأدار مباراة منتخب مالي وجنوب إفريقيا كل من الحكم محمد عادل وعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وتواجد أمين عمر كحكم رابع.

ويتواجد سبعة حكام مصريين في أمم إفريقيا 2023 وهم كل من أمين عمر ومحمود البنا ومحمود أبو الرجال وأحمد حسام طه ومحمود عاشور.

وتواجد اسم محمد عادل في القائمة النهائية رغم عدم تواجده في القائمة المبدئية للحكام في البطولة والتي سبق أن أعلنها اتحاد الكرة من قبل.

وانتقل محمود البنا من قائمة حكام الساحة في القائمة المبدئية إلى حكم فيديو في القائمة النهائية.