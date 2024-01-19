كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك
الجمعة، 19 يناير 2024 - 11:09
كتب : FilGoal
هل تعرف تاريخ منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا جيدا؟
حسنا اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.
ويلعب منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 في المجموعة الأولى رفقة كل من كوت ديفوار صاحبة الأرض وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.
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