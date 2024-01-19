كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك

الجمعة، 19 يناير 2024 - 11:09

كتب : FilGoal

نيجيريا

هل تعرف تاريخ منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا جيدا؟

حسنا اختبر نفسك وشاركنا نتيجتك.

ويلعب منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 في المجموعة الأولى رفقة كل من كوت ديفوار صاحبة الأرض وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.

أخبار متعلقة:
كويز أمم إفريقيا – اختبر معلوماتك.. هل تابعت أمم إفريقيا 2019؟ كويز أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك.. هل تعرف منتخب مصر في 2010 جيدا؟ كويز أمم إفريقيا – هل تعرف معلومات عن تلك المنتخبات في البطولة؟
نيجيريا كأس أمم إفريقيا كويز أمم إفريقيا
نرشح لكم
لعبة أمم إفريقيا – هل تعرف أعلام دول إفريقيا الـ54؟ العب دلوقتي كويز أمم إفريقيا – هل تعرف معلومات عن تلك المنتخبات في البطولة؟ لعبة أمم إفريقيا – هل أنت حارس مميز؟ تصدى لتلك ركلات الجزاء كويز أمم إفريقيا – قبل استضافتها.. هل تعرف تاريخ كوت ديفوار في البطولة؟ كويز أمم إفريقيا – هل تعرف كل شيء عن نسخة 2017؟ اختبر نفسك كويز أمم إفريقيا – هل تتذكر نهائي 2008 بين مصر والكاميرون؟ اختبر معلوماتك توقف الدوري المصري؟ فانتازي في الجول مستمرة في أمم إفريقيا 2023 كويز أمم إفريقيا – هل تستطيع معرفة أسماء لاعبي مصر بناء على تلك المعلومات؟
أخر الأخبار
فيلم في الجول - معجزة الجنرال 98.. الجوهري "بيه" ضد الجميع 15 دقيقة | الكرة الإفريقية
الزمالك: شخص مصري أفسد مفاوضاتنا مع لشبونة.. وهذه حقيقة مساهمة فينجادا 31 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: مورينيو وافق على تدريب الشباب السعودي.. وجروهي يقترب 31 دقيقة | سعودي في الجول
بن سبعيني: قفوا مع محرز بدلا من انتقاده في الأوقات الصعبة 56 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرنفال أمم إفريقيا - كان على أعتاب مانشستر يونايتد.. كامارا رجل مباراة غينيا وجامبيا ساعة | الكرة الإفريقية
بن ناصر: مواجهة بوركينا فاسو مهمة ولكن ساعة | كوت ديفوار 2023
الأخدود السعودي يعلن مواجهة الأهلي وديا في أبو ظبي ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11 ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح