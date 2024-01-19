كويز أمم إفريقيا – هل تعرف تاريخ نيجيريا في البطولة؟ اختبر نفسك

هل تعرف تاريخ منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا جيدا؟

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ويلعب منتخب نيجيريا في كأس أمم إفريقيا 2023 في المجموعة الأولى رفقة كل من كوت ديفوار صاحبة الأرض وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو.