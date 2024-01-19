الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك

الجمعة، 19 يناير 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

احتفال جريزمان

في مباراة مثيرة للغاية، تغلب أتلتيكو مدريد على غريمه ريال مدريد بنتيجة 4-2 في الوقت الإضافي لختام دور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا.

تقدم صامويل لينو للأتلتي في الدقيقة 39، وتعادل ريال مدريد بهدف عكسي من يان أوبلاك في الدقيقة 45+1.

مرة أخرى تقدم الروخيبلانكوس بهدف ألفارو موراتا في الدقيقة 57، ليتعادل الميرينجي بهدف خوسيلو في الدقيقة 82.

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التقدم الثالث أتى في الدقيقة 100 من أنطوان جريزمان، وبعد عدم احتساب هدف داني سيبايوس في الدقيقة 111، أجهز رودريجو ريكيلمي على آمال الملكي في الدقيقة 119 بالهدف الرابع.

وبذلك يثأر الأتلتي من خسارته في نصف نهائي كأس السوبر قبل أيام بنتيجة 5-3.

طوفان أبيض ولكن

البداية البيضاء أتت قوية بتسديدة من جود بيلينجهام اصطدمت بالعارضة ليتابعها فينيسيوس فوق العارضة في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 21 سدد رودريجو ليتصدى يان أوبلاك فيتابعها فينيسيوس ليتصدى أوبلاك مرة أخرى.

محاولة أتلتيكو الجادة الأولى أتت في الدقيقة 28 بتسديدة من ساؤول مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 37 سدد فيديريكو فالفيردي ليتصدى أوبلاك من جديد.

وأتى الهدف الأول في الدقيقة 39 بتسديدة من صامويل لينو بعد أن وصلته كرة ضالة ليسدد في شباك الملكي.

وفي الدقيقة 45+1 أتى هدف التعادل من ركلة حرة أرسلها لوكا مودريتش ليحولها أوبلاك إلى مرماه بالخطأ أثناء محاولته لإبعادها.

كما كنتم

في الدقيقة 56 حل ناهويل مولينا بدلا من ساؤول في أول تبديلات أتلتيكو مدريد.

وفي الدقيقة التالية مباشرة أتى الهدف الثاني بخطأ فادح من ألفارو موراتا في إبعاد الكرة من الحارس أندري لونين.

وحل براهيم دياز وتوني كروس بدلا من فيرلان ميندي ولوكا مودريتش في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 73 أتى أوريليان تشواميني بدلا من فيديريكو فالفيردي، ثم خوسيلو بدلا من رودريجو في الدقيقة 80.

وبعد دقيقتين فقط من نزوله أدرك خوسيلو التعادل مجددا للميرينجي برأسية بعد كرة أرسلها إليه جود بيلينجهام، لنتجه إلى الوقت الإضافي.

أنهاها جريزمان

في الوقت الإضافي حل رودريجو ريكيلمي بدلا من صامويل لينو مسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 98 أتى ثنائي الأتلتي بابلو باريوس وممفيس ديباي بدلا من ماركوس يورينتي وألفارو موراتا.

وأخيرا أتى الهدف الثالث في الدقيقة 100 بتسديدة رائعة من جريزمان بعد اختراق من جهة اليمين.

وفي الدقيقة 111 سجل داني سيبايوس التعادل الثالث، ولكن الراية أوقفته وبعد مراجعة تقنية الفيديو تأكد وجود التسلل.

وأخيرا أنهى رودريجو ريكيلمي المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 119 بعد تمريرة من ممفيس ديباي.

وبذلك يتأهل أتلتيكو مدريد إلى ربع النهائي رفقة برشلونة وجيرونا وأتلتيك بلباو وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وإشبيلية ومايوركا.

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