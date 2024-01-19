أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط

الجمعة، 19 يناير 2024 - 01:14

كتب : FilGoal

كريس هوتون - غانا

يرى كريس هوتون المدير الفني لـ منتخب غانا أنه يستحق الفوز ضد منتخب مصر في أمم إفريقيا 2023.

وتعادل منتخب مصر على غانا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية من البطولة.

وقال هوتون عبر أون تايم سبورت: "كنا نستحق الفوز على مصر، لعبنا ضد منتخب مميز واستغلوا أخطائنا".

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وأضاف "أداءنا في المباراة المقبلة سيعطينا فرصة للتأهل".

وأكمل "شعرنا بالإحباط لكن علينا أن نقبل ذلك، وأن نقدم أداء أفضل في اللقاء المقبل".

وأتم "قدوس قدم أداءَ رائعا، ولعب معنا بشكل جيد كما لعب في وست هام".

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تلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.

وحال انتصار كاب فيردي فستضمن التأهل لدور الـ16 رسميا قبل ملاقاة مصر يوم الإثنين المقبل بل وتضمن الصدارة كذلك.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراته الأخيرة على كاب فيردي بشتى الطرق ليضمن تأهله للدور التالي وعدم انتظار أي حسابات معقدة لأفضل ثوالث.

وإن فازت كاب فيردي وحتى انتصرت مصر عليها فهي ستتأهل في المركز الثاني لتلاقي متصدر المجموعة الأولى التي يتواجد فيها غينيا الاستوائية ونيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض.

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