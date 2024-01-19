مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - منتخب مصر

شدد عمر مرموش لاعب منتخب مصر أن الفراعنة لا يخوضون أي مباراة إلا وهدفهم الفوز، مؤكدا أن الجميع في الفريق على قلب رجل واحد.

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

مصر
كأس الأمم الإفريقية

وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث مرموش عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "قدمنا مباراة جيدة وأدركنا التعادل وهذا أظهر أننا جميعا على قلب رجل واحد وأنه لا نفكر في هوية رجل المباراة بل نلعب معا وهاجمنا ودافعنا جيدا وكلنا قدمنا أقصى ما لدينا".

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وواصل "أعمل بشكل قوي لأظهر بشكل جيد ولعبت كمهاجم بعدما كنت ألعب في الناحية اليسرى في وسط الملعب وأحاول تنفيذ ما يريده مني المدرب روي فيتوريا، سعيد بهدفي لكن للأسف لم نفز ولكن نركز على الانتصار في المباراة المقبلة".

وأتم مرموش "سنحلل مباراتنا ضد غانا ونتدرب ونستعيد لياقتنا ونركز على الفوز في المباراة المقبلة ضد كاب فيردي، فمنتخب مصر لا يخوض أي مباراة سوى من أجل الفوز".

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.

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