الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

نفى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ما تردد عن احتفال لاعبه عز الدين أوناحي أمام تنزانيا وتوجيهها لمصر.

وقال الركراكي في فيديو نشره حساب منتخب المغرب عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مسألة تصريحات أوناحي تم تضخيمها. احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل".

وأضاف "المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة".

وأوضح "عز الدين أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها".

واختتم "بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

وكان أوناحي قبل البطولة قد تحدث عن أسلوب لعب مصر قائلا لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

وأضاف "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

ثم احتفل أوناحي بهدفه في شباك تنزانيا بإشارة البكاء، وهو ما تم تفسيره أيضا أنه موجه للجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا الذي تحدث قبل المباراة عن هيمنة المغرب على الكرة الإفريقية وتحكمه باختيار الحكام وتحديد موعد المباراة.

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