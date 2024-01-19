الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر

نفى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ما تردد عن احتفال لاعبه عز الدين أوناحي أمام تنزانيا وتوجيهها لمصر.

وقال الركراكي في فيديو نشره حساب منتخب المغرب عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس: "مسألة تصريحات أوناحي تم تضخيمها. احتفال اللاعب لا علاقة له بمصر ويجب أن نوقف هذا الجدل".

وأضاف "المصريون لديهم كرة جميلة ولاعبون كبار، وأقول للناس لا تُكبروا المسألة".

وأوضح "عز الدين أوناحي أجرى مقابلة قبل كأس الأمم وتحدث فيها عن طريقة لعب مصر، وهو يحترم مصر والاحتفال لا علاقة له بها".

واختتم "بالنسبة لي أحترم المنتخب والشعب المصري وأتمنى لهم الفوز".

توضيح السيد وليد الركراكي حول إحتفالية عزالدين أوناحي أمام منتخب تنزانيا Mr. Walid Regragui's clarification regarding the yesterday’s goal celebration of Azzedine Ounahi against Tanzania#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/h6WTUJh73i — Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 18, 2024

وكان أوناحي قبل البطولة قد تحدث عن أسلوب لعب مصر قائلا لصحيفة "La Provence" الفرنسية: "منتخب مصر الذي فاز بـ 7 ألقاب لكأس أمم إفريقيا لا يقدم مباراة رائعة، لكنه يستطيع إدارة المباريات".

وأضاف "يمكنك أن تسيطر على اللقاء، لكن بإمكانهم التسجيل 1-0 من ركلة ثابتة ومن ثم يسقط لاعب يمينا وآخر يسارا".

ثم احتفل أوناحي بهدفه في شباك تنزانيا بإشارة البكاء، وهو ما تم تفسيره أيضا أنه موجه للجزائري عادل عمروش مدرب تنزانيا الذي تحدث قبل المباراة عن هيمنة المغرب على الكرة الإفريقية وتحكمه باختيار الحكام وتحديد موعد المباراة.