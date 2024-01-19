أمم إفريقيا - مؤتمر فيتوريا: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام غانا.. وأتمنى ألا تكون إصابة صلاح كبيرة

وصف روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أن الفريق أظهر الوجه الحقيقي له في الشوط الثاني.

وتعادل منتخب مصر مجددا مع غانا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات من أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا عبر بي إن سبورتس: "اللاعبون تحدثوا بين شوطي اللقاء كثيرا فيما بينهم، وظهرنا بشكل وأداء ممتاز في الشوط الثاني".

وأضاف "بعد هدف غانا الثاني أظهرنا وجهنا الحقيقي، والآن علينا مواصلة الطريق".

وواصل "لقاء كاب فيردي الأخير؟ لا توجد مباراة سهلة، فازوا سابقا على غانا، ولقاء اليوم كان مُجهدا من الناحية البدنية".

وأتم "يستلزم الحصول على راحة اليوم وبدءًا من الغد سنفكر في المواجهة، ولدينا 3 أيام من أجل أن نحقق فوزنا الأول في البطولة".

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وفي المؤتمر الصحفي قال فيتوريا عن إصابة محمد صلاح: "لم نعرف بعد طبيعة الإصابة وأتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة".

وردا على شعور اللاعبين بالراحة بعد خروج صلاح أجاب قائلا: "غير صحيح، صلاح لاعب بارع ومميز ومن الأفضل في العالم ونحتاجه في الفريق، في الماضي والمستقبل يساعدنا".

وشدد "في الشوط الثاني بدأنا الحديث أننا استقبلنا هدفا في آخر دقائق الشوط الأول وشعرنا بالإحباط لكن هذه كرة القدم وقاتلنا في الشوط الثاني وكانت لدينا طاقة إيجابية لأن النتيجة لم تكن مُرضية وليس لخروج صلاح، ورد الفعل كان إيجابي فرديا من كل لاعب".

وأتم "قاتلنا في الشوط الثاني وأحرزنا هدفا وشعرنا بالإحباط بعد الهدف الثاني، لكن مع التركيز وأثناء المباراة كان هناك لحظات صعبة، واستقبلنا هدفا ورددنا بهدف ألُغي وبعدما سجلنا استقبلنا مباشرة".