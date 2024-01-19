أمم إفريقيا - مؤتمر فيتوريا: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام غانا.. وأتمنى ألا تكون إصابة صلاح كبيرة

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:35

كتب : FilGoal

روي فيتوريا خلال مواجهة غانا

وصف روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر أن الفريق أظهر الوجه الحقيقي له في الشوط الثاني.

وتعادل منتخب مصر مجددا مع غانا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية لدور المجموعات من أمم إفريقيا 2023.

وقال فيتوريا عبر بي إن سبورتس: "اللاعبون تحدثوا بين شوطي اللقاء كثيرا فيما بينهم، وظهرنا بشكل وأداء ممتاز في الشوط الثاني".

أخبار متعلقة:
عمر كمال: لا توجد مباراة سهلة في أمم إفريقيا.. مازال هناك أمل لإسعاد الجمهور حالات تأهل مصر بكأس الأمم.. الصدارة مهددة والتعادل قد يكفي بشروط طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا

وأضاف "بعد هدف غانا الثاني أظهرنا وجهنا الحقيقي، والآن علينا مواصلة الطريق".

وواصل "لقاء كاب فيردي الأخير؟ لا توجد مباراة سهلة، فازوا سابقا على غانا، ولقاء اليوم كان مُجهدا من الناحية البدنية".

وأتم "يستلزم الحصول على راحة اليوم وبدءًا من الغد سنفكر في المواجهة، ولدينا 3 أيام من أجل أن نحقق فوزنا الأول في البطولة".

وفي المؤتمر الصحفي قال فيتوريا عن إصابة محمد صلاح: "لم نعرف بعد طبيعة الإصابة وأتمنى ألا تكون مشكلة كبيرة".

وردا على شعور اللاعبين بالراحة بعد خروج صلاح أجاب قائلا: "غير صحيح، صلاح لاعب بارع ومميز ومن الأفضل في العالم ونحتاجه في الفريق، في الماضي والمستقبل يساعدنا".

وشدد "في الشوط الثاني بدأنا الحديث أننا استقبلنا هدفا في آخر دقائق الشوط الأول وشعرنا بالإحباط لكن هذه كرة القدم وقاتلنا في الشوط الثاني وكانت لدينا طاقة إيجابية لأن النتيجة لم تكن مُرضية وليس لخروج صلاح، ورد الفعل كان إيجابي فرديا من كل لاعب".

وأتم "قاتلنا في الشوط الثاني وأحرزنا هدفا وشعرنا بالإحباط بعد الهدف الثاني، لكن مع التركيز وأثناء المباراة كان هناك لحظات صعبة، واستقبلنا هدفا ورددنا بهدف ألُغي وبعدما سجلنا استقبلنا مباشرة".

منتخب مصر روي فيتوريا أمم إفريقيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح كأس الأمم - حالات تأهل مصر.. الصدارة مهددة والتعادل قد يكفي بشروط كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا عمر كمال: لا توجد مباراة سهلة في أمم إفريقيا.. مازال هناك أمل لإسعاد الجمهور أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب
أخر الأخبار
الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك 4 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط 5 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر 42 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر فيتوريا: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام غانا.. وأتمنى ألا تكون إصابة صلاح كبيرة 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 52 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس الأمم - حالات تأهل مصر.. الصدارة مهددة والتعادل قد يكفي بشروط 53 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا 53 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة