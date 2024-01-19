طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:26

كتب : أحمد الخولي

إصابة محمد صلاح أمام غانا

كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح قائد الفراعنة والتي تعرض لها ضد غانا.

وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وقال أبو العلا في تصريحات مقتضبة عقب المباراة لـFilGoal.com : "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".

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وأتم "ويخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".

وسقط محمد صلاح على الأرض مصابا وطلب التبديل ليخرج مضطرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع وشارك مصطفى فتحي بدلا منه.

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.

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