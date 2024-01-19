طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح
الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:26
كتب : أحمد الخولي
كشف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر التشخيص المبدئي لإصابة محمد صلاح قائد الفراعنة والتي تعرض لها ضد غانا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وقال أبو العلا في تصريحات مقتضبة عقب المباراة لـFilGoal.com : "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".
وأتم "ويخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى الإصابة".
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النجم محمد صلاح يغادر مباراة مصر وغانا مصاباً 😮🇪🇬#كأس_أمم_إفريقيا#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/tCWNAmMdp6— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
وسقط محمد صلاح على الأرض مصابا وطلب التبديل ليخرج مضطرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع وشارك مصطفى فتحي بدلا منه.
بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.
أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.
ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.