كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:25

كتب : FilGoal

محمد قدوس - منتخب غانا

حصد محمد قدوس جائزة رجل مباراة منتخب مصر ضد غانا في أمم إفريقيا 2023.

وحسم التعادل بنتيجة 2-2 لقاء مصر وغانا في البطولة، وسجل قدوس ثنائية النجوم السوداء ضد الفراعنة.

ماذا قدم قدوس ضد مصر؟

تسديدات: 4

أهداف: 2

لمس الكرة: 41

تمريرات صحيحة: 21 من 23

صناعة فرصة محققة: 1

فوز بصراعات ثنائية: 10 من 15

حصول على أخطاء: 4

وبدأ قدوس مسيرته في أكاديمية يملكها رجل أعمال مصري، وحاليا يرتدي قميص منتخب غانا. (تعرف على قصة قدوس من كرنفال أمم إفريقيا)

مصر محمد قدوس أمم إفريقيا غانا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر أمم إفريقيا - مؤتمر فيتوريا: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام غانا.. وأتمنى ألا تكون إصابة صلاح كبيرة طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح كأس الأمم - حالات تأهل مصر.. الصدارة مهددة والتعادل قد يكفي بشروط عمر كمال: لا توجد مباراة سهلة في أمم إفريقيا.. مازال هناك أمل لإسعاد الجمهور أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب
أخر الأخبار
الثأر الفوري.. أتلتيكو يرد دين السوبر ويقصي ريال مدريد من كأس الملك 2 دقيقة | الدوري الإسباني
أمم إفريقيا - مدرب غانا: كنا نستحق الفوز على مصر.. وأشعر بالإحباط 3 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مرموش: مصر لا تخوض أي مباراة إلا للفوز.. ونلعب على قلب رجل واحد 39 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الركراكي يكشف حقيقة توجيه احتفال أوناحي "بالبكاء" إلى مصر 40 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - مؤتمر فيتوريا: أظهرنا الوجه الحقيقي أمام غانا.. وأتمنى ألا تكون إصابة صلاح كبيرة 41 دقيقة | كوت ديفوار 2023
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كأس الأمم - حالات تأهل مصر.. الصدارة مهددة والتعادل قد يكفي بشروط 51 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - بدأ من أكاديمية مملوكة لرجل أعمال مصري.. قدوس رجل مباراة مصر وغانا 52 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة