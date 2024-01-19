عمر كمال: لا توجد مباراة سهلة في أمم إفريقيا.. مازال هناك أمل لإسعاد الجمهور

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:23

كتب : FilGoal

عمر كمال وجوردان أيو - مصر وغانا - كأس أمم إفريقيا 2023

قال عمر كمال الظهير الأيمن لمنتخب مصر إنه لا توجد مباراة سهلة في كأس أمم إفريقيا وذلك حينما سُئل عن مواجهة كاب فيردي المقبلة.

وتعادل منتخب مصر مساء الخميس مع غانا إيجابيا بهدفين لكل فريق في ملعب فيليكس بوانيي في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتحدث عمر كمال عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" قائلا: "مازال هناك أمل لإسعاد الجمهور المصري ومعدن اللاعب المصري يظهر في المواقف الصعبة وسنفعل كل ما لدينا في المباراة المقبلة للفوز والصعود".

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وعن مواجهة كاب فيردي قال: "لا توجد مباراة في كأس أمم إفريقيا سهلة حتى قديما كنا نقول إن بعض الفرق ليست كبيرة لكن الآن كل المباريات صعبة ونعمل ونجتهد".

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.

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