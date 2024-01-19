نحو الطريق الصعب

وكأن منتخب مصر يأبى في آخر مشاركتين له في كأس أمم إفريقيا أن يحسم تأهله مبكرا ويختار دائما الطريق الصعب، فبعدما تعادل مع موزمبيق سقط في الفخ ذاته ضد غانا.

وتعادل منتخب مصر مع غانا إيجابيا بهدفين لكل لفريق في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب فيليكس بوانيي.

افتتح محمد قدوس أهداف المباراة لغانا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول بتسديدة يسارية.

وفي الدقيقة 69 أدرك عمر مرموش التعادل لمصر بعد مراوغة حارس المرمى.

وعقب مرور دقيقتين فقط عاد قدوس منتخب غانا للتقدم بهدف ثان بعد تسديدة يسارية جديدة ارتطمت بمحمد عبد المنعم وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 74 قاتل محمود حسن "تريزيجيه" للحصول على الكرة ومررها زاحفة إلى مصطفى محمد الذي سددها في الشباك ليدرك التعادل مجددا لمصر.

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي فيتصدر المجموعة بثلاث نقاط، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع موزمبيق مساء اليوم الجمعة.

وحال انتصار كاب فيردي فستضمن التأهل لدور الـ16 رسميا قبل ملاقاة مصر يوم الإثنين المقبل بل وتضمن الصدارة كذلك.

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراته الأخيرة على كاب فيردي بشتى الطرق ليضمن تأهله للدور التالي وعدم انتظار أي حسابات معقدة لأفضل ثوالث.

وإن فازت كاب فيردي وحتى انتصرت مصر عليها فهي ستتأهل في المركز الثاني لتلاقي متصدر المجموعة الأولى التي يتواجد فيها غينيا الاستوائية ونيجيريا وكوت ديفوار صاحبة الأرض.



































































































ملخص المباراة

بدأت المباراة بسيطرة غانية وكاد يسجل هدفا إثر انفراد أنطونيو سيمينو لكن محمد الشناوي خرج من مرماه وتصدى للكرة قبل أن يحتسب الحكم تسلل.

وسقط عمر مرموش مطالبا بالحصول على ركلة جزاء لكن الحكم احتسب مخالفة على لاعب منتخب مصر.

وبعدها دخل محمد صلاح في جدال مع الحكم الجابوني بيير جيسلان أوتشو هدده بإعطائه بطاقة صفراء واستمر الجدال لعدة ثوان حتى تم استئناف اللعب.

ومن هجمة مرتدة سريعة أرسل محمد حمدي عرضية لم تجد من يتابعها وشتتها دفاع غانا إلى ركلة ركنية مرت دون خطورة.

وأرسل عمر كمال عرضية من الناحية اليمنى لم تجد من يتابعها إلى أن تسلم محمد حمدي الكرة ومررها لإمام عاشور الذي سدد كرة مقوسة تصدى لها حارس غانا بسهولة.

وسقط محمد صلاح على الأرض مصابا وطلب التبديل ليخرج مضطرا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع ويشارك مصطفى فتحي بدلا منه.

واحتسب الحكم الجابوني أربع دقائق وقت بدل من الضائع.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل محمد قدوس الهدف الأول لغانا إثر تسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء.

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ومن ركلة ركنية شتتها الشناوي تابعها قدوس بتسديدة مباشرة كادت تسكن المرمى لكنها ارتطمت في الشباك من الأعلى.

وسجل محمد عبد المنعم هدف التعادل لمصر في الدقيقة 51 لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وتوقف اللعب لمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو والذي أكد قرار الحكم بعدم احتساب هدف منتخب مصر مع بداية اللعب أثناء تنفيذ الركلة الحرة.

ومن مجهود فردي من مرموش سدد كرة قوية حولها حارس غانا لركلة ركنية لكن رأسية عبد المنعم مرت خارج الملعب.

وسدد مرموش كرة من الزاوية اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته ذهبت أعلى المرمى بكثير.

وسدد أنطونيو سيمينو كرة بيسراه زاحفة بعد تباطؤ محمد النني في تمرير الكرة لكن الشناوي تصدى له.

وأجرى منتخب غانا تبديلا بمشاركة بابا إدريسو بدلا من مجيد أشميرو.

وفي الدقيقة 68 شارك محمود حسن "تريزيجيه" بدلا من النني.

ومن خطأ قاتل في إعادة الكرة للخلف من إيناكي ويليامز راوغ مرموش الحارس وسدد في الشباك ليدرك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69.

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ولكن بعد دقيقتين فقط ومن خطأ قاتل في المراقبة من محمد حمدي من رمية تماس تسلم قدوس الكرة وسدد بيسراه الكرة لترتطم بمحمد عبد المنعم وتسكن الشباك وتعيد غانا للتقدم.

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وأجرى منتخب غانا تبديلا جديدا بمشاركة عثمان بوكاري بدلا من إيناكي ويليامز.

ومن قتال كبير من تريزيجيه حصل على الكرة ومررها زاحفة لمصطفى محمد الذي كان مصابا على أرضية الملعب لكنه نهض سريعا أثناء الهجوم وسدد الكرة مباشرة في الشباك ليدرك التعادل مجددا لمصر.

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وخرج ساليس عبد الصمد من غانا مصابا قبل أن يعود مجددا للمباراة.

وكاد منتخب غانا يشن هجمة مرتدة لكن إمام عاشور استخلص الكرة، لكن تمريرته البينية إلى مرموش لم تكن جيدة.

وسدد مرموش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بعيدة عن المرمى.

وأجرى منتخب غانا تبديلين بمشاركة جوزيف بانتسيل وإيليشا أوسو بدلا من ساليس عبد الصمد وعثمان بوكاري الذي شارك قبل هدف تعادل مصر وبعد خطأه في تشتيت الكرة التي صنع منها تريزيجيه الهدف.

ودفع روي فيتوريا بمروان عطية بدلا من مرموش في الدقيقة 90.

واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل من الضائع.

وقاتل تريزيجيه على الكرة واستخلصها من دفاع غانا لكن العرضية في النهاية تصدى لها الحارس بسهولة.

وسدد إمام عاشور كرة ارتطمت بمدافعي غانا ليجد الحارس الكرة في يده.

ومن هجمة مرتدة لغانا أنقذ أحمد حجازي مصر وشتت الكرة لركلة ركنية.

وخرج الشناوي من مرماه بدون مبرر في الركلة الركنية لكنها مرت بأمان لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.