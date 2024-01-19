أمم إفريقيا - مرموش يدون اسمه في سجلات البطولة.. وهدف جديد لـ مصطفى محمد

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:00

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد أمام غانا

افتتح عمر مرموش سجله التهديفي في أمم إفريقيا، وأضاف مصطفى محمد ثاني أهدافه في البطولة أمام غانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

ويتعادل منتخبنا الوطني مع غانا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره بتعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.

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وتقدم منتخب غانا بهدف محمد قدوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد ثوانٍ من إصابة محمد صلاح وخروجه.

وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 69 والتعادل بعد انفراد إثر تمريرة خاطئة من إينياكي ويليامز استغلها جناح منتخب مصر وراوغ الحارس وسجل في الشباك.

وأصبح مرموش اللاعب رقم 67 الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة.

ووصل مرموش للهدف الخامس له دوليا في مباراته رقم 27.

وسبق للاعب فرانكفورت الألماني أن سجل ضد ليبيا وليبيريا ومالاوي هدفين في مباراتين.

وسرعان ما أدرك محمد قدوس هدف التقدم لغانا في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت محمد الشناوي.

ورد منتخب مصر بهدف التعادل في الدقيقة 74 بمصطفى محمد الذي حوّل بلمسة واحدة عرضية تريزيجيه الأرضية في الشباك.

ورفع مصطفى محمد رصيده لـ 10 أهداف بقميص منتخب مصر.

مصطفى محمد مع منتخب مصر في آخر 5 مباريات سجل 3 وصنع 2.

واستقبل منتخب مصر 4 أهداف في مباراتين أكثر مما استقبل في 11 سابقة بأمم إفريقيا.

ولأول مرة يستقبل منتخب مصر هدفين في مباراتين متتاليتين في أمم إفريقيا منذ نسخة 1984.

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