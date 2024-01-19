أمم إفريقيا - مرموش يدون اسمه في سجلات البطولة.. وهدف جديد لـ مصطفى محمد
الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:00
كتب : FilGoal
افتتح عمر مرموش سجله التهديفي في أمم إفريقيا، وأضاف مصطفى محمد ثاني أهدافه في البطولة أمام غانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.
عمر مرموش
النادي : آينتراخت فرانكفورت
ويتعادل منتخبنا الوطني مع غانا بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.
وكان منتخب مصر بدأ مشواره بتعادل مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى.
وتقدم منتخب غانا بهدف محمد قدوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد ثوانٍ من إصابة محمد صلاح وخروجه.
وسجل مرموش الهدف الأول في الدقيقة 69 والتعادل بعد انفراد إثر تمريرة خاطئة من إينياكي ويليامز استغلها جناح منتخب مصر وراوغ الحارس وسجل في الشباك.
وأصبح مرموش اللاعب رقم 67 الذي يسجل لمنتخب مصر في أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة.
video:2
قدوس يمنح التقدم للمنتخب الغاني 🇬🇭⚽️— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/GYC4HT0pSR
ووصل مرموش للهدف الخامس له دوليا في مباراته رقم 27.
وسبق للاعب فرانكفورت الألماني أن سجل ضد ليبيا وليبيريا ومالاوي هدفين في مباراتين.
وسرعان ما أدرك محمد قدوس هدف التقدم لغانا في الدقيقة 71 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء غالطت محمد الشناوي.
video:1
مرموش يدرك التعادل للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/kAxFGYxzCg
ورد منتخب مصر بهدف التعادل في الدقيقة 74 بمصطفى محمد الذي حوّل بلمسة واحدة عرضية تريزيجيه الأرضية في الشباك.
ورفع مصطفى محمد رصيده لـ 10 أهداف بقميص منتخب مصر.
مصطفى محمد مع منتخب مصر في آخر 5 مباريات سجل 3 وصنع 2.
video:3
مصطفى محمد يعدل الكفّة (2-2)للمنتخب المصري ⚽️🇪🇬— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024
#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_غانا #totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/NYoMaZw98b
واستقبل منتخب مصر 4 أهداف في مباراتين أكثر مما استقبل في 11 سابقة بأمم إفريقيا.
ولأول مرة يستقبل منتخب مصر هدفين في مباراتين متتاليتين في أمم إفريقيا منذ نسخة 1984.