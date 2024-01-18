السوبر الإيطالي - نابولي يتأهل للنهائي بثلاثية ضد فيورنتينا

الخميس، 18 يناير 2024 - 23:21

كتب : FilGoal

أليسيو زيربين - نابولي

تأهل نابولي لنهائي كأس السوبر الإيطالي بالفوز على فيورنيتنا بنتيجة 3-0 في أولى مباريات نصف النهائي.

البطولة التي تستضيفها السعودية بنظامها الجديد بمشاركة 4 فرق بواقع أول وثاني ترتيب الدوري والكأس.

وشارك نابولي كونه بطل للدوري الإيطالي وفيورنتينا كونه وصيفا للنسخة الماضية من كأس إيطاليا.

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وتقدم البارتينوبي في الدقيقة 22 عن طريق جيوفاني سيميوني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مرتدة سريعة.

وسجل لوكاس بليتران هدف التعادل للفيولا في الدقيقة 28 وألغي بداعي التسلل.

وأهدر جوناثان إيكوني ركلة جزاء في الدقيقة 44.

وسجل البديل أليسيو زيربين الذي شارك في الدقيقة 81 ثنائية في الدقيقتين 84 و86 مزيدا من غلة تقدم بطل الدوري الإيطالي.

وسيلتقي نابولي مع الفائز من مباراة إنتر ولاتسيو والمقرر إقامتها غدا في المباراة النهائية يوم الإثنين المقبل.

فيورنتينا نابولي السوبر الإيطالي
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