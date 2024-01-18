جيرارد مستمر مع الاتفاق السعودي حتى 2027

الخميس، 18 يناير 2024 - 22:53

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق السعودي

أعلن نادي الاتفاق السعودي تجديد تعاقد ستيفن جيرارد حتى 2027.

وأصبح جيرارد مديرا فنيا للاتفاق في بداية الموسم الجاري وحتى 2025 قبل تمديد التعاقد.

وأوضح تقرير سابق لـ "ذا أثليتك" أن إدارة الاتفاق وعدت جيرارد بتوفير الأموال للتعاقد مع اللاعبين مع التطوير المستمر للفريق.

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ويحتل الاتفاق المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد مرور 19 جولة.

وقاد جيرارد الاتفاق حتى الآن في جميع المسابقات في 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 7 وخسر 7.

يأتي تجديد تعاقد جيرارد بعد فسخ تعاقد جوردان هندرسون الذي رحل صوب أياكس صفقة انتقال حر.

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