كأس ملك إسبانيا - برشلونة يتخطى عقبة سالامانكا ويصل لربع النهائي

الخميس، 18 يناير 2024 - 22:43

كتب : FilGoal

برشلونة

تخطى برشلونة عقبة أونيونيستاس سالامانكا أحد أندية الدرجة الثالثة الإسبانية بنتيجة 3-1 في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

وأصبح الفريق الكتالوني سابع المتأهلين لربع النهائي.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 30 بتسديدة على الطائر من لمسة واحدة ألفارو جوميز بعد عرضية من الجهة اليسرى.

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وسجل فيران توريس هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد انفراد من قبل منتصف الملعب إثر بينية من جواو فيليكس.

وسجل جول كوندي بتسديدة من خارج منطقة الجزاء هدف برشلونة الثاني في الدقيقة 68.

وبعد 5 دقائق سجل أليخاندرو بالدي الهدف الثالث لبرشلونة.

وتأهل من قبل كل من إشبيلية وأتليتك بلباو وريال مايوركا وسيلتا فيجو وريال سوسيداد وجيرونا.

ويتبقى مقعد وحيد يُحسم بين قطبي العاصمة مدريد، ريال مدريد وأتليتكو مدريد.

وستقام قرعة دور ثمن النهائي غدا الجمعة، وستقام المباريات منتصف الأسبوع المقبل.

برشلونة أونيونيستاس سالامانكا كأس ملك إسبانيا
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