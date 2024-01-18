بعد إهدار كل الفرص.. فلسطين تتعادل مع الإمارات والفوز الأول تاريخيا يتأجل

تأجل الفوز الأول تاريخيا لـ فلسطين في كأس آسيا بعد التعادل مع الإمارات في مباراة لم تخلو أبدا من الإثارة.

وتعادلت فلسطين مع الإمارات بهدف لكل فريق على ملعب الجنوب، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا.

سجل سلطان عادل هدف الإمارات، فيما سجل بدر ناصر هدف تعادل فلسطين بالخطأ في مرماه.

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التعادل رفع رصيد الإمارات إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد فلسطين إلى نقطة في المركز الثالث.

وستلعب إيران مع هونج كونج مساء غد الجمعة في المباراة الأخرى بالمجموعة للجولة الثانية.

التشكيل

مكرب دبدوب مدب فلسطين بدأ المباراة بـ عدي دباغ بجانب زيد قنبر في الهجوم، فيما تواجد تامر صيام على الجناح الأيمن.

من جهة أخرى، بدأ باولو بينتو مدرب الإمارات بـ سلطان عادل في الهجوم، وحرس خالد عيسى المرمى.

أحداث المباراة

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين، وسدد عدي دباغ لـ فلسطين في الدقيقة العاشرة وتصدى لها خالد عيسى.

وكان رد الإمارات في الدقيقة الـ23 بهدف أول. عرضية من الجهة اليمنى، قابلها سلطان عادل برأسية متقنة في مرمى رامي حمادة.

فلسطين سيطرت هنا على زمام الأمور، وكانت المبادرة بالهجوم من أجل التعادل.

خطورة بدأت في الدقيقة الـ32 بعد ركنية نفذها تامر صيام وبعدها الدفاع ليتابعها عدي دباغ بتصويبة يتصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة الـ35 تحصل عدي دباغ على ركلة جزاء مستحقة بعد عرقلة من خليفة مبارك، احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو المساعد.

ركلة جزاء سددها تامر صيام، لكن خالد عيسى تألق وتصدى لها ببراعة.

ولم يكتف الحكم بركلة الجزاء، لكنه طرد خليفة مبارك للاعتراض، ليكمل الإمارات مباراته منقوصا.

هنا تدخل بيدرو بينتو ودفع بـ خالد هاشمي بدلا من فابيو ليما.

البديل خالد الهاشمي أنقذ هدفا محققا من على خط المرمى في الوقت الضائع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ومرة أخرى كادت فلسطين تتعادل في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع برأسية من تامر صيام فوق المرمى بقليل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت قوية ومغيرة، إذ أدركت فلسطين التعادل في الدقيقة الـ50 بعد عرضية من الجهة اليسرى، سجلها بدر ناصر برأسية في مرماه بالخطأ.

بيدرو بينتو تدخل فورا ودفع بـ يحيى الغساني في الدقيقة الـ55 بدلا من كايو كانيدو.

ورد دبدوب بدخول عطية جابر بدلا من محمد راشد في الدقيقة الـ63.

منتخب فلسطية واصل التهديد، وكاد محمد صالح يسجل الثاني في الدقيقة الـ62 بعد ركنية قابلها برأسية، ولكن تصدى لها خالد عيسى ببراعة.

هنا شارك زايد سلطان، وعلي سلمان، وحرب عبد الله سهيل بدلا من خالد الدنهاني، وعلي صالح، وعبد الله رمضان في صفوف الإمارات بالدقيقة الـ65.

ومن جديد حول تامر صيام عرضية برأسية رائعة في الدقيقة الـ68 لكن فوق المرمى بقليل.

عدي دباغ سدد كذلك في الدقيقة الـ75 ببراعة لكن بجانب القائم بقليل.

وكانت آخر أوراق فلسطين في الدقيقة الـ80 بدخول إسلام بطران، وشهاب قمبور بدلا من محمد أبو وردة، وزياد قنبر.

وتعرض كاميلو سلدانا لإصابة قوية في الدقيقة الـ90 ليغادر الملعب ويشارك سمير جندي بدلا منه، ويشارك سمير زبيدة أيضا بدلا من عدي خروب.

حكم المباراة احتسب 10 دقائق كوقت محتسب بدل من ضائع، استمر فيها الضغط الفلسطيني، لكنها أيضا لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بالتعادل.

التعادل رفع رصيد الإمارات إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة، فيما ارتفع رصيد فلسطين إلى نقطة في المركز الثالث.