كرنفال أمم إفريقيا - الأفضل في إفريقيا رجل مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار

الخميس، 18 يناير 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

حصد فيكتور أوسيمين جائزة رجل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في قمة المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 بهدف تروست إيكونج على كوت ديفوار.

وشارك أوسيمين في 88 دقيقة من عمر اللقاء.

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وتسبب في ركلة الجزاء التي حقق من خلالها النسور الخضر أول انتصاراتهم في النسخة الحالية من البطولة.

أرقام أوسيمين ضد كوت ديفوار

تسديدات: 3

مراوغات ناجحة: 1 من 1

لمس الكرة: 22

تمريرات صحيحة: 9 من 11

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 23

حصول على أخطاء: 2

ارتكاب أخطاء: 6

أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2023 وقائد نابولي للقب غائب من 33 عاما وأفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإيطالي. (تعرف على أوسيمين أكثر وكافة لاعبي البطولة عبر كرنفال أمم إفريقيا من هنـا)

كوت ديفوار نيجيريا أمم إفريقيا فيكتور أوسيمين
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