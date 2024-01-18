كرنفال أمم إفريقيا - الأفضل في إفريقيا رجل مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار

حصد فيكتور أوسيمين جائزة رجل مباراة نيجيريا وكوت ديفوار في قمة المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2023.

وانتصر منتخب نيجيريا بنتيجة 1-0 بهدف تروست إيكونج على كوت ديفوار.

وشارك أوسيمين في 88 دقيقة من عمر اللقاء.

وتسبب في ركلة الجزاء التي حقق من خلالها النسور الخضر أول انتصاراتهم في النسخة الحالية من البطولة.

ويليام إيكونج يسجل هدف التقدم لصالح نيجيريا عن طريق ركلة الجزاء 🥅 🇳🇬#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/rXExLqrVWQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024

أرقام أوسيمين ضد كوت ديفوار

تسديدات: 3

مراوغات ناجحة: 1 من 1

لمس الكرة: 22

تمريرات صحيحة: 9 من 11

فوز بصراعات ثنائية: 7 من 23

حصول على أخطاء: 2

ارتكاب أخطاء: 6

أفضل لاعب في قارة إفريقيا لعام 2023 وقائد نابولي للقب غائب من 33 عاما وأفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإيطالي. (تعرف على أوسيمين أكثر وكافة لاعبي البطولة عبر كرنفال أمم إفريقيا من هنـا)