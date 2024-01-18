النني يصل لـ 100 مباراة بقميص منتخب مصر

الخميس، 18 يناير 2024 - 21:25

كتب : FilGoal

محمد النني - منتخب مصر

وصل محمد النني لـ 100 مباراة دولية بقميص منتخب مصر عندما يبدأ مباراة غانا في كأس أمم إفريقيا 2023.

ويبدأ النني أساسيا في تشكيل منتخب مصر الذي يواجه غانا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لأمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار.

وخاض النني 99 مباراة بقميص الفراعنة في جميع المسابقات سواء أمم إفريقيا أو كأس عالم ووديا.

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وسجل النني بقميص منتخب مصر 8 أهداف دولية جاءت ضد: جامايكا وبوتسوانا وتشاد والكاميرون وتوجو وإي سواتيني وجزر القُمر وأنجولا.

وبدأ النني مشواره مع منتخب مصر تحت قيادة هاني رمزي في 2011 بالخسارة أمام سيراليون 2-1.

وفي المباراة التالية صنع أول أهدافه الدولية ضد النيجر.

وشارك النني في أمم إفريقيا 2017 و2019 و2021 و2023، وكأس العالم 2018.

ويعد النني اللاعب رقم 12 الذي يدخل نادي الـ 100 لمنتخب مصر في القائمة التي يتصدرها أحمد حسن قائد المنتخب التاريخي.

محمد النني منتخب مصر أمم إفريقيا
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