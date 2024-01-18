كينج إيكونج

هدف غير مسار نيجيريا تمامًا بعد البداية المحبطة ليفسد حفل صاحبة الأرض كوت ديفوار ويعرقلها بالخسارة الأولى.. هكذا أتت حكاية قمة منافسات المجموعة الأولى.

وفازت النسور الخضراء بهدف دون رد سجله المدافع ويليام تروست إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

الفوز منح نيجيريا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية المتصدرة في الوقت الحالي بعد فوزها العريض على غينيا بيساو 4-2.

أما منتخب كوت ديفوار فوجد نفسه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على غينيا بيساو في الجولة الأولى 2-0.

وكانت نيجيريا قد تعثرت في البداية بالتعادل مع غينيا الاستوائية 1-1، والآن غينيا بيساو هي ضحية ما حدث الليلة، إذ صار لدينا أول منتخب يودع البطولة رسميًا وذلك بعد 5 أيام فقط على انطلاقها.

لا شيء لنبكي عليه

جان لوي جاسيه مدرب كوت ديفوار قرر التعامل مع هذه المباراة بطريقة مختلفة، فغير 4-3-3 التي هزمت غينيا بيساو ليعتمد على 3-5-2، بينما دخل منتخب نيجيريا وهو يعرف أن أي نتيجة غير الفوز ستضعه في موقف حرج.

من هنا كانت المحاولة الأولى نيجيرية بتسديدة صامويل تشوكويزي التي تصدى لها الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 9.

الرد أتى من إيفان نديكا في الدقيقة 14 بتسديدة ضعيفة أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي.

وفي الدقيقة 23 عادت النسور الخضراء عن طريق أديمولا لوكمان الذي سدد من خارج المنطقة لتصطدم الكرة بالدفاع.

فيما رد سيكو فوفانا نجم النصر والمباراة الماضية بتسديدة في الدقيقة 31 تصدى لها نوابيلي.

التبادل استمر حتى حاول زيدو سنوسي في الدقيقة 45+1 لصالح نيجيريا ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

ركلة الإنقاذ

وأخيرا انتزع فيكتور أوسيمين نجم نابولي ما كان يبحث عنه منتخب نيجيريا من البداية، حين تحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من عثمان ديومانديه في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 55 حول ويليام تروست إيكونج الكرة إلى هدف المباراة الوحيد.

ويليام إيكونج يسجل هدف التقدم لصالح نيجيريا عن طريق ركلة الجزاء 🥅 🇳🇬#كأس_أمم_إفريقيا#totalenergiesafcon2023 pic.twitter.com/rXExLqrVWQ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 18, 2024

التبديلات بدأت في الدقيقة 67 بنزول وليفريد سينجو ونيكولاس بيبي وجوناثان بامبا بدلا من سيرج أورييه وجيريمي بوجا وكريستيان كوامي، وهنا أعلن جاسيه تراجعه عن التغييرين في التشكيل عن تشكيل المباراة الأولى، حيث بدأ أورييه وكوامي بدلا من سينجو وبامبا أمام غينيا بيساو.

وفي الدقيقة 72 حل موسيس سيمون بدلا من صامويل تشوكويزي في صفوف نيجيريا.

وكاد الأفيال أن يتعادلوا في الدقيقة 75 بعرضية بيبي ورأسية إيفان نديكا ولكنها مرت فوق العارضة.

تبديلات نيجيريا استمرت في الدقيقة 80 بنزول برايت صامويل وكينيث أوميرو بدلا من لوكمان وزيدو سنوسي.

على الجانب الآخر حل عمر دياكيتي بدلا من جيسلان كونان بحثًا عن التعادل، ثم أتى كريم كوناتي بدلا من جان فيليب كراسو في الدقيقة 84.

وغادر أوسيمين الملعب في الدقيقة 88 ليحل بول أونواتشو بدلًا منه، ثم تلقى الحارس ستانلي نوابيلي إنذارًا في الدقيقة 92 لإضاعة الوقت.

بوداع غينيا بيساو يبدو أن الثلاثي الآخر صار قريبًا من التأهل، حيث يلعب صاحب الأرض كوت ديفوار ضد غينيا الاستوائية متصدر المجموعة المفاجئ، بينما يلعب منتخب نيجيريا ضد غينيا بيساو، والهدف هو 4 نقاط تضمن عمليًا التأهل ضمن أفضل الثوالث في أسوأ الحالات، وهذا ما سيتحدد يوم 22 يناير.