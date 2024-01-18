كينج إيكونج

الخميس، 18 يناير 2024 - 21:19

كتب : أحمد أباظة

نيجيريا

هدف غير مسار نيجيريا تمامًا بعد البداية المحبطة ليفسد حفل صاحبة الأرض كوت ديفوار ويعرقلها بالخسارة الأولى.. هكذا أتت حكاية قمة منافسات المجموعة الأولى.

وفازت النسور الخضراء بهدف دون رد سجله المدافع ويليام تروست إيكونج من ركلة جزاء في الدقيقة 55.

الفوز منح نيجيريا المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن غينيا الاستوائية المتصدرة في الوقت الحالي بعد فوزها العريض على غينيا بيساو 4-2.

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا – نسوي.. إسباني رفض غينيا الاستوائية ليصبح هدافهم التاريخي أمم إفريقيا – مؤتمر سونج: علينا القتال ضد السنغال كأسود حقيقية.. وبدأنا سيئا ضد غينيا أمم إفريقيا - الشيبي يتحدث عن المشاركة كأساسي والبداية المتألقة للمغرب أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه عن قيادة السنغال في ظل عدم تقاضي الراتب منذ 6 أشهر

أما منتخب كوت ديفوار فوجد نفسه في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد فوزه على غينيا بيساو في الجولة الأولى 2-0.

وكانت نيجيريا قد تعثرت في البداية بالتعادل مع غينيا الاستوائية 1-1، والآن غينيا بيساو هي ضحية ما حدث الليلة، إذ صار لدينا أول منتخب يودع البطولة رسميًا وذلك بعد 5 أيام فقط على انطلاقها.

لا شيء لنبكي عليه

جان لوي جاسيه مدرب كوت ديفوار قرر التعامل مع هذه المباراة بطريقة مختلفة، فغير 4-3-3 التي هزمت غينيا بيساو ليعتمد على 3-5-2، بينما دخل منتخب نيجيريا وهو يعرف أن أي نتيجة غير الفوز ستضعه في موقف حرج.

من هنا كانت المحاولة الأولى نيجيرية بتسديدة صامويل تشوكويزي التي تصدى لها الحارس يحيى فوفانا في الدقيقة 9.

الرد أتى من إيفان نديكا في الدقيقة 14 بتسديدة ضعيفة أمسك بها الحارس ستانلي نوابيلي.

وفي الدقيقة 23 عادت النسور الخضراء عن طريق أديمولا لوكمان الذي سدد من خارج المنطقة لتصطدم الكرة بالدفاع.

فيما رد سيكو فوفانا نجم النصر والمباراة الماضية بتسديدة في الدقيقة 31 تصدى لها نوابيلي.

التبادل استمر حتى حاول زيدو سنوسي في الدقيقة 45+1 لصالح نيجيريا ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

ركلة الإنقاذ

وأخيرا انتزع فيكتور أوسيمين نجم نابولي ما كان يبحث عنه منتخب نيجيريا من البداية، حين تحصل على ركلة جزاء بعد تدخل من عثمان ديومانديه في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 55 حول ويليام تروست إيكونج الكرة إلى هدف المباراة الوحيد.

التبديلات بدأت في الدقيقة 67 بنزول وليفريد سينجو ونيكولاس بيبي وجوناثان بامبا بدلا من سيرج أورييه وجيريمي بوجا وكريستيان كوامي، وهنا أعلن جاسيه تراجعه عن التغييرين في التشكيل عن تشكيل المباراة الأولى، حيث بدأ أورييه وكوامي بدلا من سينجو وبامبا أمام غينيا بيساو.

وفي الدقيقة 72 حل موسيس سيمون بدلا من صامويل تشوكويزي في صفوف نيجيريا.

وكاد الأفيال أن يتعادلوا في الدقيقة 75 بعرضية بيبي ورأسية إيفان نديكا ولكنها مرت فوق العارضة.

تبديلات نيجيريا استمرت في الدقيقة 80 بنزول برايت صامويل وكينيث أوميرو بدلا من لوكمان وزيدو سنوسي.

على الجانب الآخر حل عمر دياكيتي بدلا من جيسلان كونان بحثًا عن التعادل، ثم أتى كريم كوناتي بدلا من جان فيليب كراسو في الدقيقة 84.

وغادر أوسيمين الملعب في الدقيقة 88 ليحل بول أونواتشو بدلًا منه، ثم تلقى الحارس ستانلي نوابيلي إنذارًا في الدقيقة 92 لإضاعة الوقت.

بوداع غينيا بيساو يبدو أن الثلاثي الآخر صار قريبًا من التأهل، حيث يلعب صاحب الأرض كوت ديفوار ضد غينيا الاستوائية متصدر المجموعة المفاجئ، بينما يلعب منتخب نيجيريا ضد غينيا بيساو، والهدف هو 4 نقاط تضمن عمليًا التأهل ضمن أفضل الثوالث في أسوأ الحالات، وهذا ما سيتحدد يوم 22 يناير.

نيجيريا كوت ديفوار أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا - الأفضل في إفريقيا رجل مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا النني يصل لـ 100 مباراة بقميص منتخب مصر تشكيل غانا – محمد قدوس وإيناكي ويليامز أساسيان ضد مصر تشكيل مصر – 3 تبديلات من فيتوريا ضد غانا انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(1) نيجيريا كرنفال أمم إفريقيا – نسوي.. إسباني رفض غينيا الاستوائية ليصبح هدافهم التاريخي أمم إفريقيا – مؤتمر سونج: علينا القتال ضد السنغال كأسود حقيقية.. وبدأنا سيئا ضد غينيا
أخر الأخبار
بعد إهدار كل الفرص.. فلسطين تتعادل مع الإمارات والفوز الأول تاريخيا يتأجل 3 دقيقة | آسيا
كرنفال أمم إفريقيا - الأفضل في إفريقيا رجل مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار 4 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا 12 دقيقة | كوت ديفوار 2023
النني يصل لـ 100 مباراة بقميص منتخب مصر 15 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كينج إيكونج 21 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل غانا – محمد قدوس وإيناكي ويليامز أساسيان ضد مصر 31 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التشكيل – رودريجو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد.. وجريزمان وموراتا في هجوم أتليتكو 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر – 3 تبديلات من فيتوريا ضد غانا 57 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة