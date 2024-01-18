تشكيل غانا – محمد قدوس وإيناكي ويليامز أساسيان ضد مصر

الخميس، 18 يناير 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

محمد قدوس - منتخب غانا

أعلن كريس هويتون المدير الفني لمنتخب غانا تشكيل فريقه لملاقاة مصر اليوم الخميس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية في ملعب فيليكس بوانيي.

وشهد التشكيل عودة محمد قدوس وإيناكي ويليامز وساليس عبد الصمد له بدلا من رانسفورد كونيجسدورفر وجوزيف بانتسيل وبابا إدريسو.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

في الدفاع: جيديون منساه- محمد ساليسو- أليكساندر دجيكو- دينيس أودوي

في الوسط: ساليس عبد الصمد- محمد قدوس- مجيد أشيميرو

في الهجوم: جوردان أيو- إيناكي ويليامز- أنطونيو سيمينو

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى مع موزمبيق إيجابيا بهدف لمثله.

أما منتخب غانا فخسر من كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

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