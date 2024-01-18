التشكيل – رودريجو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد.. وجريزمان وموراتا في هجوم أتليتكو

الخميس، 18 يناير 2024 - 20:51

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - برشلونة

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد تشكيل فريقه لملاقاة أتليتكو مدريد في دربي العاصمة الإسبانية في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة في ملعب واندا ميتروبوليتانو معقلنادي أتليتكو.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: أندري لونين

في الدفاع: فيرلاند ميندي- أنطونيو روديجير- ناتشو فيرنانديز- داني كارفاخال

في الوسط: لوكا مودريتش- فيدي فالفيردي- إدواردو كامافينجا- جود بيلينجهام

في الهجوم: رودريجو- فينيسيوس جونيور

أما تشكيل أتليتكو فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

في الدفاع: صامويل لينو- ماريو هيرموسو- أكسيل فيتسل- خوسيه ماريا خيمينيز- ماركوس لورينتي

في الوسط: ساؤول نيجويز- كوكي- رودريجو دي بول

في الهجوم: أنطوان جريزمان- ألفارو موراتا

وكان ريال مدريد التقى بمنافسه أتليتكو قبل عدة أيام في السعودية في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في نصف النهائي وفاز عليه بخمسة أهداف لثلاثة عقب اللجوء لشوطين إضافيين.

وفي النهاية توج ريال مدريد بالكأس بعد الفوز على برشلونة بأربعة أهداف لهدف.

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