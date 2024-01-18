تشكيل مصر – 3 تبديلات من فيتوريا ضد غانا

الخميس، 18 يناير 2024 - 20:43

كتب : FilGoal

إمام عاشور - مصطفى فتحي

أجرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ثلاثة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة غانا اليوم الخميس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية في ملعب فيليكس بوانيي.

ودفع المدرب البرتغالي بعمر مرموش منذ البداية ومعه عمر كمال وإمام عاشور وذلك بدلا من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد هاني وأحمد سيد "زيزو".

وجاء التشكيل كالتالي:

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا – مؤتمر سونج: علينا القتال ضد السنغال كأسود حقيقية.. وبدأنا سيئا ضد غينيا غينيا استوائية كرنفال أمم إفريقيا – نسوي.. إسباني رفض غينيا الاستوائية ليصبح هدافهم التاريخي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- محمد عبد المنعم- أحمد حجازي- عمر كمال

في الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور

في الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد صبحي وعلي جبر ومحمد هاني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

وخرج من القائمة كل من أحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأحمد سامي ومهند لاشين.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى مع موزمبيق إيجابيا بهدف لمثله.

أما منتخب غانا فخسر من كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.

مصر غانا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا - الأفضل في إفريقيا رجل مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا النني يصل لـ 100 مباراة بقميص منتخب مصر كينج إيكونج تشكيل غانا – محمد قدوس وإيناكي ويليامز أساسيان ضد مصر انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(1) نيجيريا كرنفال أمم إفريقيا – نسوي.. إسباني رفض غينيا الاستوائية ليصبح هدافهم التاريخي أمم إفريقيا – مؤتمر سونج: علينا القتال ضد السنغال كأسود حقيقية.. وبدأنا سيئا ضد غينيا
أخر الأخبار
بعد إهدار كل الفرص.. فلسطين تتعادل مع الإمارات والفوز الأول تاريخيا يتأجل 3 دقيقة | آسيا
كرنفال أمم إفريقيا - الأفضل في إفريقيا رجل مباراة نيجيريا ضد كوت ديفوار 4 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا – مصر ضد غانا 12 دقيقة | كوت ديفوار 2023
النني يصل لـ 100 مباراة بقميص منتخب مصر 15 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كينج إيكونج 21 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل غانا – محمد قدوس وإيناكي ويليامز أساسيان ضد مصر 31 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التشكيل – رودريجو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد.. وجريزمان وموراتا في هجوم أتليتكو 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مصر – 3 تبديلات من فيتوريا ضد غانا 58 دقيقة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة