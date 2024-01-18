تشكيل مصر – 3 تبديلات من فيتوريا ضد غانا

أجرى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر ثلاثة تبديلات على تشكيل فريقه لملاقاة غانا اليوم الخميس في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الثانية في ملعب فيليكس بوانيي.

ودفع المدرب البرتغالي بعمر مرموش منذ البداية ومعه عمر كمال وإمام عاشور وذلك بدلا من محمود حسن "تريزيجيه" ومحمد هاني وأحمد سيد "زيزو".

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: محمد حمدي- محمد عبد المنعم- أحمد حجازي- عمر كمال

في الوسط: محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور

في الهجوم: عمر مرموش- مصطفى محمد- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد أبو جبل ومحمد صبحي وعلي جبر ومحمد هاني ومحمود حسن "تريزيجيه" وأحمد حسن "كوكا" ومحمود عبد المنعم "كهربا" وأحمد فتوح ومروان عطية ومحمود حمادة ومصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو".

وخرج من القائمة كل من أحمد الشناوي وياسر إبراهيم وأحمد سامي ومهند لاشين.

وكان منتخب مصر تعادل في الجولة الأولى مع موزمبيق إيجابيا بهدف لمثله.

أما منتخب غانا فخسر من كاب فيردي بهدفين مقابل هدف.