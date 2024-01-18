خبر في الجول – سلة.. اتجاه في الزمالك لفسخ تعاقد أدهم العيدة

الخميس، 18 يناير 2024 - 20:07

كتب : إبراهيم رمضان

أدهم العيدة - الزمالك كرة سلة

تجرى حاليا مفاوضات بين الزمالك وأدهم العيدة لاعب فريق كرة السلة لفسخ التعاقد معه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك قرر فسخ التعاقد وتجرى حاليا المفاوضات مع اللاعب لإتمام الأمر بالتراضي خاصة أن تعاقد أدهم ليس به أي شرط جزائي.

وكان أدهم العيدة انضم إلى الزمالك في شهر أغسطس الماضي.

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ويعد اللاعب أدهم العيدة كندى من أصول مصرية ويبلغ من العمر 23 عاما، ولد وعاش في كندا لأبوين مصريين من أسوان، وتواصل اتحاد كرة السلة مع اللاعب في صيف 2022، لعودته لجذوره وتمثيل مصر فى مختلف البطولات المقبلة.

وكان الزمالك أعلن قبل شهر فسخ تعاقده مع المحترف الأمريكي أوجو مايو بالتراضي.

وكان الزمالك أعلن عن تعيين وائل بدر في منصب مدرب فريق كرة السلة بالنادي، خلفا لأحمد مرعي.

الزمالك كرة سلة أدهم العيدة
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