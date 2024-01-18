خبر في الجول - الداخلية يوافق على رحيل هيثم شعبان.. وعمرو حسن يخلفه

الخميس، 18 يناير 2024 - 19:32

كتب : عمرو نبيل

هيثم شعبان - عثمان الدسوقي - عمرو حسن - الجهاز الفني لـ الداخلية

وافق نادي الداخلية على رحيل هيثم شعبان من منصب المدير الفني لتولي تدريب الكرخ العراقي.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن شعبان تلقى عرضا من نادي الكرخ العراقي من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هيثم شعبان عقد جلسة مع مسؤولي الداخلية ووافقوا على رحيله.

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وسيكون عمرو حسن المدرب العام هو المدير الفني الجديد للداخلية في الفترة المقبلة، في تجربته الأولى كمدير فني بالدوري المصري.

ويتوقف الدوري العراقي خلال الفترة الحالية بسبب أمم آسيا على أن يستأنف في 10 فبراير المقبل.

ويصارع الكرخ من أجل البقاء في الدوري العراقي بعد بداية متعثرة في أول 12 جولة.

ويحتل الكرخ المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن المراكز الأربعة الأخيرة المؤدية للهبوط.

ويتكون الدوري العراقي من 20 فريقا ويهبط آخر أربعة أندية للدرجة الثانية.

ولم يحقق الكرخ سوى انتصارين فقط خلال 12 جولة أقيمت من المسابقة.

وسيكون شعبان ثالث مدرب مصري الموسم الجاري يقود فريقا في الدوري العراقي بعد كل من حسام البدري (الزوراء) وحمزة الجمل (النجف).

بينما الداخلية يحتل المركز السابع عشر وقبل الأخير بمسابقة الدوري المصري برصيد 7 نقاط.

ويتولى هيثم شعبان قيادة الداخلية منذ الجولة السابعة بمواجهته أمام بلدية المحلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ولعب الداخلية تحت قيادة هيثم شعبان خمس مباريات في الدوري المصري وتعادل ثلاث مرات (جميعها تعادلات سلبية) وخسر مرتين.

بينما في كأس الرابطة، حقق الداخلية انتصارا على الإسماعيلي وخسر أمام إنبي.

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