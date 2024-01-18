كأس آسيا - أوزباكستان تسقط الهند بثلاثية.. وموقف سوريا من التأهل

الخميس، 18 يناير 2024 - 19:05

كتب : FilGoal

منتخب أوزباكستان يحتفل بالفوز على الهند في كأس آسيا 2023

فاز منتخب أوزباكستان على الهند اليوم الخميس بثلاثية دون رد في ثاني جولات كأس آسيا في ملعب أحمد بن علي.

افتتح عباسبيك فايزوليف أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وفي الدقيقة 18 أضاف إيجور سيرجييف الهدف الثاني لأوزباكستان.

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وأتم شيرزود ناصرلويف ثلاثية أوزباكستان في الدقيقة 45.

وكان منتخب سوريا خسر في وقت سابق من اليوم بهدف دون رد ضد أستراليا.

وبناء عليه أصبح ترتيب المجموعة كالتالي:

أستراليا 6 نقاط

أوزباكستان 4 نقاط

سوريا نقطة

الهند بدون أي نقطة

ويلتقي منتخب أستراليا مع أوزباكستان في الجولة الأخيرة، أما سوريا فستواجه الهند.

فماذا يحتاج منتخب سوريا للتأهل إلى دور الـ16؟

بعد تعادل سوريا مع أوزباكستان سلبيا في الجولة الأولى فالنظر الآن سيكون لفارق الأهداف المسجلة والمستقبلة في المجموعة.

ويملك منتخب أوزباكستان فارق أهداف +3 مقابل -1 لسوريا.

وبناء عليه يحتاج منتخب سوريا لتعثر أوزباكستان ضد أستراليا التي ضمنت التأهل بالفعل في الجولة الأخيرة، مع انتصاره هو على الهند لتعويض فارق الأهداف.

أما أي نتيجة أخرى فقد تدخل سوريا في حسابات أفضل ثوالث وسيتعين عليه انتظار نتائج كافة المجموعات لمعرفة مصيره.

سوريا كأس آسيا الهند أوزباكستان
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