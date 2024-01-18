انتهت كأس آسيا - فلسطين (1)-(1) الإمارات.. نهاية المباراة بالتعادل

الخميس، 18 يناير 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

عدي دباغ يحصل على ركلة جزاء لفلسطين ضد الإمارات

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فلسطين والإمارات، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا.

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نهاية المباراة بالتعادل

ق. 75 عدي الدباغ يهدر تصويبة رائعة بجانب القائم.

ق. 68 عرضية من محمد أبو وردة قابلها تامر صيام برأسية فوق المرمى.

ق. 62 أووووه محمد صالح برأسية من ركنية يتصدى لها خالد عيسى.

ق. 50: جوووووووووول التعاااااااادل للفدائي بهدف عكسي برأسية من بدر ناصر عقب عرضية من الجهة اليسرى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45+7 عرضية من الجهة اليمنى قابلها تامر صيام برأسية فوق القائم بسنتيمترات.

ق. 45+2 أووووه البديل خالد الهاشمي ينقذ الكرة من على خط المرمى.

ق. 39 الحارس يتصدى لركلة جزاء من تامر صيام.

ق. 37 طررررد لـ خليفة مبارك لاعب الإمارات.

ق. 35 ركلة جزااااء لـ فلسطين بعد الرجوع للفيديو وإثبات عرقلة لـ عدي دباغ.

ق. 32 ركنية ينفذها تامر صيام وبعدها الدفاع ليتابعها عدي دباغ بتصويبة يتصدى لها الحارس.

ق. 23 هدف أول للإمارات عن طريق سلطان عادل

ق. 10 تصويبة قوية من عدي دباغ يتصدى لها الحارس.

بداية المباراة

كأس آسيا فلسطين الإمارات
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