كرنفال أمم إفريقيا – نسوي.. إسباني رفض غينيا الاستوائية ليصبح هدافهم التاريخي

دخل إيميلو نسوي لاعب غينيا الاستوائية التاريخ بتسجيله لهاتريك في شباك غينيا بيساو مساء اليوم الخميس.

إميليو نسوي النادي : غينيا الاستوائية غينيا الاستوائية

وفاز منتخب غينيا الاستوائية على غينيا بيساو بأربعة أهداف لهدفين في ثاني جولات كأس أمم إفريقيا 2023 في ملعب الحسن واتارا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وأصبح نسوي أول لاعب في أمم إفريقيا يسجل هاتريك منذ المغربي سفيان علودي في شباك ناميبيا في نسخة 2008.

كما أصبح نسوي أكبر لاعب يسجل هاتريك في تاريخ أمم إفريقيا بعمر 34 عاما و110 يوما.

وبناء على ذلك الأداء حصل نسوي على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده، فماذا قدم خلالها؟

شارك لـ84 دقيقة.

سجل 3 أهداف.

سدد على المرمى 3 مرات.

راوغ مرة بنجاح.

لمس الكرة 34 مرة وبلغت دقة تمريراته 84%.

فاز بالالتحامات مرتين من 4، وبالالتحام الهوائي مرتين من 3.

شتت الكرة مرتين.

استخلص الكرة مرة.

لكن هل تعرف أن نسوي سبق ولعب في صفوف منتخب إسبانيا؟

ففي بداية مسيرته الدولية لعب مع منتخب إسبانيا للشباب وفاز معه بأمم أوروبا للشباب عام 2007، وأمم أوروبا تحت 21 عام 2011.

كان يأمل إيميليو نسوي إكمال مسيرته مع منتخب إسبانيا إلا أنه تم استبعاده من القائمة الأولية التي ستشارك في أولمبياد لندن 2012، ليقرر بعدها البحث عن تجربة جديدة.

سافر مسؤولي الاتحاد الغيني لمحاولة إقناعه باللعب للمنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2012 على أرضهم لكن طريقة حديث رئيس الاتحاد وقتها لم تعجبه ولذلك رفض.

لكنه وافق بعدها وبدأ تمثيل غينيا الاستوائية منذ عام 2013 وحتى الآن، وأصبح الهداف التاريخي لبلاده.

اعرف أكثر عن نسوي وكل لاعبي إفريقيا من كرنفال في الجول من هنا.